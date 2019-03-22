同台互槓！盧秀燕「幫台中人抗議空汙」　林佳龍：中火早改善

▲林佳龍與盧秀燕在典禮現場完全0互動。（圖／記者楊詩益攝）

記者胡順惠／台北報導

全台西半部縣市近日空汙嚴重，台中市長盧秀燕、交通部部長林佳龍今（22）日於台中港出席雲豹輪首航儀式時針對這個議題回應。盧秀燕表示，北部的協和電廠1至3月就降載約1億4千萬度，但全台最大電廠的中火卻只降3千多萬度，「中部人能夠不生氣嗎？我要代表中部人表示抗議」。

盧秀燕與林佳龍一早皆出席雲豹輪的啟航典禮，但兩人不僅全程完全無互動，在台下觀禮時座位中間還隔了個百麗航運董事長藍俊昇。為了台中市的空汙問題，盧秀燕已多次槓上中央，她今天再被問到時回應，今年1至3月第一季台北電廠降載1億4千多萬度，但台中的中火卻只降了3千多萬度，只有台北電廠的5分之1。

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▲林盧兩人中間還卡了百麗航運董事長藍俊昇。（圖／記者曹悅華攝）

「中部人能夠不生氣嗎？中央有重視中部的空汙問題嗎？」盧秀燕質疑，中火是全台最大的電廠，台中的空汙最嚴重，結果降載度數卻少北部這麼多，另一方面，也希望能撤除燃煤機組，減少台中的空汙，可是到現在為止中央都不准，顯現民進黨中央一再的杯葛，沒有整治空汙的表現。



據了解，「我是台中人」粉專日前貼出盧秀燕呼籲蔡總統要回應市民心聲、展現改善空污的決心，林佳龍卻在留言處向市民說明中火降載數據，兩方互槓意味濃厚。林佳龍今天也在典禮上回應，中火降載是他擔任市長之後努力推動，現在也有一些成果，所以幾乎減媒4成，也降載已經數百次。

▲台中空汙空拍。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供）

林佳龍認為，空汙還有很多問題，不能只歸因於中火，其他像是工廠、汽機車的汙染也要加強改善，這樣會失焦，改善空屋要全面來做，包含固定汙染源、移動汙染源等，用科學的方法讓社會大眾了解。他說，台中火力發電廠的降載數目應該是全台最多，數字有錯誤，應該提供正確的資訊讓大家判斷，才不會誤導。