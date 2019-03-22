百麗新「雲豹輪」今首航台中－馬公！林佳龍、盧秀燕「全程零互動」還卡他

▲盧秀燕跟林佳龍中間卡著百麗航運董事長藍俊昇。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台中報導

主打不暈船、全世界最快高速客輪－雲豹輪，今（22）日舉行啟航首航典禮，地點選在台中港，因交通部長林佳龍、台中市長盧秀燕皆與會，但兩人「全程零互動」，在台下觀禮時中間還了卡著百麗航運董事長藍俊昇。

林佳龍在會中表示，當時自己還是台中市長，要推動台中港2.0，現在以交通部長見證，特別高興，終於看到台中港有快速客船能行駛到澎湖，不僅要特別感謝百麗藍董事長的努力，也要恭喜盧秀燕市長等人多年努力的成果。

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▲林佳龍盧秀燕無互動。（圖／記者楊詩益攝）

盧秀燕則說，今天同樣是恭喜，競選台中市長時有提到港滬觀念，如果要升級成大城市，在航空跟海港一定要大大發展，希望「貨出去錢進來大家大發財。」百麗航運董事長藍俊昇1月就透露，票價到4月2日前，來回優惠票價為600元，之後會調回1200元。

百麗航運去（107）年從澳洲知名船廠 Austal訂購兩艘業界目前最新高速客輪，載客數多達552人，命名分別為代表台灣國寶的雲豹 RIKULAU及藍鵲 BLUE MAGPIE，運用高速客船之優勢將以往只從嘉義布袋港返澎湖的航班，北延伸至台中港及往南延伸至高雄至澎湖的航線，讓北中南旅客都可以選擇最靠近自己的航點搭船至澎湖。

▲▼雲豹輪可穩定高速行駛，也能讓旅客不暈船。（圖／記者曹悅華、楊詩益攝）

據了解，Austal客輪讓消費者有更多規劃 至澎湖的旅程選擇，不論是學校畢業旅行、各種社團或公司行號、各種社團或公司行號、員工包船旅遊、還是由船長主持的海上婚禮，都能增加更多的本地旅遊選擇與組合，百麗航運看好並帶動當地旅遊業之發展。