台灣美勞教師作品被英國典藏！「野鳥藝術家」王楨文80件紙藝彰化展出



▲在台中彰化從事美勞教育的王楨文老師，作品受到英國皇家鳥會青睞、永久典藏！（圖／國立彰化生活美學館提供，以下同）

記者林育綾／台北報導

台灣之光無所不在！在台中及彰化從事美勞教育30年的王楨文老師，同時也是一位國際紙藝家，被譽為「野鳥藝術家」的他作品緊扣自然、生態、動物題材，曾經到海外如英國、加拿大、紐西蘭、日本等參展，作品更榮獲英國皇家鳥會永久典藏，近日他將於國立彰化生活美學館舉辦「鷹揚八卦野鳥季・王楨文野鳥紙藝特展」共計展出80件，於3月21日至4月7日展出。



▲近日他將於國立彰化生活美學館舉辦「鷹揚八卦野鳥季・王楨文野鳥紙藝特展」。

在王楨文老師的作品中，不論是紙浮雕、連環剪紙，均可發現野鳥、昆蟲…等動物身影，從事紙藝創作以來，曾在多處藝文中心辦過個展，甚至是到國外參展。

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▲▼在王楨文老師的作品中，常見野鳥、昆蟲…等動物身影。



而每年到了3月，灰面鵟鷹過境彰化八卦山脈，自南方飛來這樣一群數量龐大的猛禽，蔚為奇觀，彰化當地居民便對他有了南路鷹的稱呼，後來演變成台灣最長青的生態活動「鷹揚八卦」，在賞鷹平台的活動內容包括灰面鵟鷹生態解說、猛禽介紹、紙浮雕DIY、彩繪臉譜…等，已舉辦了26年之久。



▲作者王楨文（左）與國立彰化生活美學館館長尹彙武（右）。

此次「鷹揚八卦野鳥季-王楨文野鳥紙藝特展」，除了鳥類元素之外，現場更將展覽分成淺山、高山、濕地等三大棲地類型，透過王楨文老師的巧手，融合野鳥及環境保護議題，除了賞鳥更賞美圖，以藝術的角度，相信更能打進民眾的心。

鷹揚八卦野鳥季・王楨文野鳥紙藝特展

日期：3月21日至4月7日

國立彰化生活美學館

開放時間：週二～日 09:00~17:00，週一休館

館址：彰化市卦山路18號

服務電話：04-7222729#306