法國藝術家愛上台灣「哪吒」　進駐高雄駁二以祂為創作靈感！



▲來自法國的藝術家對台灣「哪吒」超有興趣，更以祂為創作靈感！（圖／高雄市政府文化局提供，以下同）

記者林育綾／台北報導

高雄駁二特區來了一位法國藝術家喬納森·西瑟芬(Jonathan Sitthiphonh)，對台灣的「哪吒」和宗教文化極有興趣！擅長仿生互動式裝置藝術的他，受到華語功夫片和西遊記等名著影響，初次見到「哪吒」就發現，祂特殊的身體構造與他的創作理念相呼應，因此決定以此做為駐村計畫的創作主題。

喬納森此次透過藝術家進駐計畫來台，擅長仿生互動式裝置藝術，長期研究機械結構與人體之間的相互關係，天馬行空地在人體上安裝許多人類所沒有的結構，試圖創造出無限可能。



▲法國藝術家喬納森（右1）挑戰歐洲少見的竹子，向高齡近90歲的老師傅陳仙泰（左1）請教。



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在駐村3個月期間，他深入瞭解高雄人文生活與宗教信仰，更試著就地取材，首次挑戰以歐洲少見的竹子作為材料，駁二工作人員帶著他拜訪在地的玉山竹行，向高齡近90歲的老師傅陳仙泰請教工具、剖竹技法與塑型技術後，喬納森又花了許多時間自我鑽研，將過去木作榫接的經驗融入竹藝創作，成為他此次創作的主要挑戰。

由於他對台灣在地文化有極大的興趣，加上受到華語功夫片與西遊記等名著的影響，決定以「哪吒」為創作靈感，帶著學童們運用厚紙板，做出可以活動的生物肢體，更挑戰東方材質竹體結構，完成他想像中大鬧龍宮的「哪吒六臂竹鎧甲」，穿戴起來還可以控制彎曲伸展等動作。



▲他帶領學童一起用紙板、膠帶等簡單材料，創作仿生物肢體的藝術作品。



喬納森與高雄市立鼓山國小劉聖秋老師合作，帶領17位體育班學生一同進行工作坊，利用紙板與膠帶等簡單材料創造生物肢體，製造出頭、手、腳、尾巴等不同部位，並穿戴在自己身上。學生對於喬納森的作品分享，頻頻發出「超帥！」、「超神奇！」等驚呼聲，也激發了無限想像力。



▲他的駐村展覽即將開始，到時候除了能見到他在期間的作品，更有機會遇見穿戴著仿生雕塑作品的藝術家本人。

而他的駐村展覽命名為「復古未來派工事」，將在3月23日至31日於駁二藝術特區大義倉庫C8-8展出，屆時不僅可以看到他的作品，更有機會遇見穿戴著仿生雕塑作品的藝術家。

駁二藝術特區

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