台灣學生美感還要再教育！7成5青少年無法說出藝術家名字

▲金車文教基金會調查發現，7成5青少年無法列台灣藝術家 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

網美世代來臨，青少年的生活與美有更靠近嗎？為了解青少年美感生活現況，金車文教基金會針對國中、高中及大學生調查其美感生活認知。調查結果顯示，台灣青少年對於美感教育仍有很大進步空間，高達7成5青少年無法列出台灣藝術家的姓名。金車文教基金會總幹事曾清芸認為，期望未來能透過教育工作者的努力，燃起青少年對文化的重視。

調查也發現，一、青少年認為家裡最美的地方是自己得房間，二、7成青少年認為參加藝文活動有助提升美感但無空間時間參加，三、7成5青少年無法列出台灣本土藝術家，四、8成青少年透過拍照打卡展現自我美感，五、6成青少年認為美感生活應具有個人風格而非追求時尚品牌，六、半數青少年最常接觸美感生活是美食品嘗，七、整體而言，青少年對「美」有感，並期許未來成為有品味的人。

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▲多數青少年認為家裡最美的地方是自己得房間。（圖／記者崔至雲攝）

台師大學生何秭萱認為，美沒有標準答案，自己看著喜歡的東西就是美，平時她常藉由觀賞舞台劇來提升自我美學素養，演員間碰撞出的表演藝術與多元議題探討，都能刺激她對每項藝術形式的美感體驗。

輔仁大學老師張麗華表示，設計美感教育課程的重要精隨在於將美感融入生活中，教育不僅是創意與美感的實作，更要讓學生能鑑賞與發表，給學生舞台展現機會與建立自信，透過開設社群群組，課後問問題，讓學生回饋所學所思，才能產生內化，進而建立美感素養。

隨著社群網絡蓬勃發展，網路媒體成為青少年主要培養與展現美感的管道，有8成2青少年透過臉書或IG打卡展現美感生活，其他培養美感來源的管道，依序為電視電影（42.2％）、家庭環境（41.6％）、學校（33.0％）。

而在青少年眼中的美感生活又要具備甚麼元素？調查指出，青少年首重個人風格（58.8％），穿著時尚與追求品牌都不是青少年認為美感生活應具備的重要項目，其次是生活放慢悠閒（50.1％）、培養內在氣質（41.5％），且年紀越長大，重視外在美比例越低，追求穿著時尚品牌的比例依序為國中 （21.2％）、高中（11.2％）、大學（10.0％）。

