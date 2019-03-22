9位藝術家聯手打造「旅人風景」　南港老爺行旅3區域展出台北當代藝術



▲台北當代藝術館與南港老爺行旅合作，邀請9位藝術家聯手打造《旅人風景─臺北日常》展覽。（圖／台北當代藝術館提供，下同）



記者林育綾／台北報導



台北南港老爺行旅21日正式開幕，位於南港經貿園區的重鎮，雖然客源以國際商旅為主，也堅持延續文化創意的期許，與台北當代藝術館策劃首檔開幕展《旅人風景─臺北日常》，邀請9位年輕藝術家聯手，依照空間規劃和旅客的行為模式，分為三區域打造作品，引發旅人們觀賞和互動。

正門入口迎賓處及接待梯廳，由科技動力裝置藝術家盂施甫從「輕旅」概念出發，使用單車產業形象，創作一系列具有光影及聲響變化的裝置作品《兜風》，點出台北完備的市區、親水與郊山自行車道規劃，除了呈現日常生活中提倡環保、健康生活型態的城市樂活風貌，自行車溫和的輪轉印象，加上此起彼落的清脆響鈴，也以俏皮生動的微笑台北迎接蒞臨的賓客。



▲吳燦政的音景作品，激發旅人記憶深處的迴音響盪。

10樓的接待大廳區，邀請音像藝術家吳燦政帶來兩件音景作品，其中《台灣聲音地圖計畫─台北Taiwan Sound Map Project - Taipei》以藝術家實地踏查全台各地收音匯集而來的台灣音景地圖資料庫，讓觀者在網路地圖上拖曳點選，有別於過往以視覺探索地表的體驗，重新以聽覺來建構我們所身處的都會音景。

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而另一件作品《漫遊者Wanderer》將台北著名觀光景點的影像與聲音片段，重新切割拼接交錯揉雜，沒有全觀與直接的視聽印象，取而代之的是邀請觀者在影音碎片的蛛絲馬跡裡，尋找自我生命經驗似曾相識之處，激發旅人記憶深處的迴音響盪。



▲7組文字工作者與南港老爺行旅餐飲團隊聯手合作《台北日常：食字計畫》。

而走進南港行旅開放的餐憩空間，邀請了盛浩偉、劉星佑、侯力元（微醺告解室）、蔡宛璇、楊双子、設計發浪以及個人意見等不同領域的文字創作者，與南港老爺行旅餐飲團隊聯手合作《台北日常：食字計畫》，在食物感動味蕾的同時，觀看由文字砌鑿出台北城市生活的不同樣貌，即使觀者無法深入台北的各個角落與不同時代，仍能藉由食物來體會那些存在於台北時空序列的生命經驗。

南港老爺行旅作為老爺酒店集團中標誌著「輕旅時尚與設計品味」的特色分支，藉由藝術作品帶來超越言語感官的特殊體驗，連結世界各國旅者自身的生命記憶，疊合至台北的在地印象，希望來訪的觀眾旅客，不論短居或長駐，皆能在台北找到與自身相呼應的腦海圖景。