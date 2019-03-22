　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

9位藝術家聯手打造「旅人風景」　南港老爺行旅3區域展出台北當代藝術

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼9位藝術家聯手打造「旅人風景」　南港老爺行旅3區域展出台北當代藝術（圖／台北當代藝術館提供）
▲台北當代藝術館與南港老爺行旅合作，邀請9位藝術家聯手打造《旅人風景─臺北日常》展覽。（圖／台北當代藝術館提供，下同）

記者林育綾／台北報導

台北南港老爺行旅21日正式開幕，位於南港經貿園區的重鎮，雖然客源以國際商旅為主，也堅持延續文化創意的期許，與台北當代藝術館策劃首檔開幕展《旅人風景─臺北日常》，邀請9位年輕藝術家聯手，依照空間規劃和旅客的行為模式，分為三區域打造作品，引發旅人們觀賞和互動。

正門入口迎賓處及接待梯廳，由科技動力裝置藝術家盂施甫從「輕旅」概念出發，使用單車產業形象，創作一系列具有光影及聲響變化的裝置作品《兜風》，點出台北完備的市區、親水與郊山自行車道規劃，除了呈現日常生活中提倡環保、健康生活型態的城市樂活風貌，自行車溫和的輪轉印象，加上此起彼落的清脆響鈴，也以俏皮生動的微笑台北迎接蒞臨的賓客。

▲▼9位藝術家聯手打造「旅人風景」　南港老爺行旅3區域展出台北當代藝術（圖／台北當代藝術館提供）
▲吳燦政的音景作品，激發旅人記憶深處的迴音響盪。

10樓的接待大廳區，邀請音像藝術家吳燦政帶來兩件音景作品，其中《台灣聲音地圖計畫─台北Taiwan Sound Map Project - Taipei》以藝術家實地踏查全台各地收音匯集而來的台灣音景地圖資料庫，讓觀者在網路地圖上拖曳點選，有別於過往以視覺探索地表的體驗，重新以聽覺來建構我們所身處的都會音景。

請繼續往下閱讀...

而另一件作品《漫遊者Wanderer》將台北著名觀光景點的影像與聲音片段，重新切割拼接交錯揉雜，沒有全觀與直接的視聽印象，取而代之的是邀請觀者在影音碎片的蛛絲馬跡裡，尋找自我生命經驗似曾相識之處，激發旅人記憶深處的迴音響盪。

▲▼9位藝術家聯手打造「旅人風景」　南港老爺行旅3區域展出台北當代藝術（圖／台北當代藝術館提供）
▲7組文字工作者與南港老爺行旅餐飲團隊聯手合作《台北日常：食字計畫》。

而走進南港行旅開放的餐憩空間，邀請了盛浩偉、劉星佑、侯力元（微醺告解室）、蔡宛璇、楊双子、設計發浪以及個人意見等不同領域的文字創作者，與南港老爺行旅餐飲團隊聯手合作《台北日常：食字計畫》，在食物感動味蕾的同時，觀看由文字砌鑿出台北城市生活的不同樣貌，即使觀者無法深入台北的各個角落與不同時代，仍能藉由食物來體會那些存在於台北時空序列的生命經驗。

南港老爺行旅作為老爺酒店集團中標誌著「輕旅時尚與設計品味」的特色分支，藉由藝術作品帶來超越言語感官的特殊體驗，連結世界各國旅者自身的生命記憶，疊合至台北的在地印象，希望來訪的觀眾旅客，不論短居或長駐，皆能在台北找到與自身相呼應的腦海圖景。

ET快訊
100kg厚片女友「高顏值伴娘團」美腿全露！急搶捧花尖叫：我
一晚嘿咻3次！正妹「椎間盤位移」提告　受不了男友太持久

關鍵字：南港老爺行旅,老爺行旅,台北當代藝術館,台北旅遊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

主攻商務客群　南港老爺行旅新開幕兩大展當週已滿房

法國藝術家愛上台灣「哪吒」　進駐高雄駁二以祂為創作靈感！

衛武營《小時光》系列票價150元！長達3個月輕節目每週三午晚演出

年齡差30↑！蔡振南與獨立樂團組成「法南黛」　4/6總統府音樂會演出

因這本書從虎媽變暖媽！女兒感謝作者：妳不認識我卻救了我一生

星空電影院、戶外劇場、桌遊書街　台北城南4/4連續四日9大亮點！

座落「溫羅汀」台大對面40年　聯經書房上海書店重新開幕75折！

國際級「無牆美術館」信義區登場　2019粉樂町藝術展10大看點！

影／大叔搭捷運猛吐4下！車廂「一坨白色濃痰」噁炸…她怒：制止還不聽

同台互槓！盧秀燕「幫台中人抗議空汙」　林佳龍：中火早改善

《烙印勇士》武器實體化20KG重　2米4巨劍一揮萵苣、西瓜秒爆開

暖狗「2次堵門」捨不得主人出嫁！　新郎被拒門外...網：其實牠都懂

宜蘭捕獲「4米長」超級大白鯊　肚裡還有寶寶！網嘆：15條命啊

拒當月光族！默默把錢搬光的兇手　5大「被動支出」揪出沒必要的花費

Angelababy「醫院外哈菸」照片外流　網轟11年前決心戒菸：又說謊

《大時代》馬俊麟雙胞胎兒超萌　 當爸後變憂愁：一起搭上死亡列車

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

F.I.R新主唱翻唱經典組曲！　改編《原諒我》《遺失的美好》好好聽

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

太愛《與惡》！吳慷仁脫口罵黃子佼：Ｘ耶！　賈靜雯主動自嘲「夫妻失和有經驗」

影／大叔搭捷運猛吐4下！車廂「一坨白色濃痰」噁炸…她怒：制止還不聽

同台互槓！盧秀燕「幫台中人抗議空汙」　林佳龍：中火早改善

玉米濃湯潑一身！手滑女道歉...轉身「18字臭嘴」討拍　網怒：潑回去啦

9位藝術家聯手打造「旅人風景」　南港老爺行旅3區域展出台北當代藝術

通靈少女站上聯合國致詞「不帶講稿」　霸氣原因網瘋喊：帥翻啦

5G時代來了！交通部規劃釋出「5G商用頻譜」　明年完成第一波釋照

北科大冷凍空調甲級證照錄取率傲視全台　畢業生年薪破百萬

最殺男、女團集結SUPER BAND團團轉演唱會　門票限時抽

看YouTube自學英文！台南二中學生「沒去過歐美」攻下多益990滿分

被好市多耽誤的插畫家！檢查收據「不止一條線」　網讚：南崁店的都很會

江蘇爆炸現場驚現「巨坑」　受困者獲救忙借手機報平安

零距離欣賞360°最愜意的倫敦！新高空花園The Garden at 120免費開放

林明溱見劉結一　提農產運銷降關稅、便捷檢疫

影／大叔搭捷運猛吐4下！車廂「一坨白色濃痰」噁炸…她怒：制止還不聽

「媽寶柴」想念狂塞奶　姐被當空氣心碎：我也有出國...

閻大富／「莎喲娜拉 Ichiro！」和鈴木一朗說再見

美宣布制裁2中國公司「助北韓規避制裁」　川金二會破局後首發

經典牛仔褲Levi's強勢回歸美股　這5件事投資人不得不知

八卦山廢校玩碟仙…白目問：妳怎麼死的　24歲女鬼「嘻嘻！你們都要來陪我」

同台互槓！盧秀燕「幫台中人抗議空汙」　林佳龍：中火早改善

生活熱門新聞

泥土長2根充血棒狀物！網羞恥面..

「肺炎」阿伯搭飛機！空姐近距離..

台鐵便當驚見「黃帶紅物體」以為..

宜蘭大白鯊懷有14隻Baby　..

春分後回冬！冷空氣+雨變天探1..

週五秒變天！鋒面挾雨襲北「濕到..

安啾vs.滴妹「誰更好看？」

老母自殺！愧疚跟女兒背後2年守..

妻傳「情趣內衣照」！他下秒滅火..

學生妹看婦產科！大媽：用身體賺..

「未來的自己收」　她10年後笑..

大媽「要生就一定要生三個」　孕..

妹妹頭女警超仙氣！台中妹：我像..

空姐喝茫「ㄎㄧㄤ到極致」值勤　..

更多熱門

相關新聞

主攻商務客群南港老爺行旅新開幕

南港老爺行旅於21日正式開幕，飯店資近5億元打造，緊臨南港軟體園區、南港展覽館鎖定商務客群，國家會展中心南港展覽館二館也正好於本月正式啟用，看準台北市東區門戶計畫商機老爺酒店集團積極佈局，老爺酒店集團執行長沈方正預估首年平均住房率可達7成。

城南9大亮點！星空電影、市集書街

無牆美術館10大看點　信義區登場

蔡英文獻聲「城南有意思」北一女正妹帶路

逝世94週年　國父紀念館休館三天

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

野生「校花級藝人」現身北捷！

國道10秒插線爸被夾死…目擊淚：倒楣

好市多驚現「超神道士鞋」搶翻！

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

同天宣布結婚、離婚　阿Sa揭心聲

潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！

勝利夜店失身水藏800人份！喝下冒詭異動作

泥土長2根充血棒狀物！網羞恥面壁

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

陽明山採海芋「遇到女神」！

6男戰2女吃到16歲的　他遲到無罪

「肺炎」阿伯搭飛機！空姐近距離接觸崩潰

硬超右轉貨車　騎士噴飛頭撞變電箱重傷身亡

家裡有蛇　專家竟挖出45條響尾蛇

秀姑巒山驚見乾屍　美女教練：死亡恐逾2個月

更多

最夯影音

更多

《烙印勇士》武器實體化20KG重　2米4巨劍一揮萵苣、西瓜秒爆開

暖狗「2次堵門」捨不得主人出嫁！　新郎被拒門外...網：其實牠都懂

宜蘭捕獲「4米長」超級大白鯊　肚裡還有寶寶！網嘆：15條命啊

拒當月光族！默默把錢搬光的兇手　5大「被動支出」揪出沒必要的花費

Angelababy「醫院外哈菸」照片外流　網轟11年前決心戒菸：又說謊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面