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年齡差30↑！蔡振南與獨立樂團組成「法南黛」　4/6總統府音樂會演出

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▲年齡差30↑！蔡振南與獨立樂團組成「法南黛」　4/6總統府音樂會演出（圖／中華文化總會提供）
▲蔡振南（左）與獨立樂團組成「法南黛」，4月6日將在總統府音樂會演出。（圖／中華文化總會提供）

記者林育綾／台北報導

國寶級藝人蔡振南與獨立樂團法蘭黛共組「法南黛」，兩組人馬的年齡相差30歲，橫跨一個世代，將在4月6日於凱達格蘭大道的總統府音樂會合作演出！今年恰好適逢總統府建築100年，首度開放民眾自由入場，也將規劃更多讓人耳目一新的表演。

蔡振南與法蘭黛樂團去年首度於大港同台開唱，因而結識，這次也將在總統府音樂會再次合體，他打趣說當他們同台合作時，法蘭黛樂團就暫時更名為「法南黛」，也透露由於總統府音樂會當天可能有很多演出「很工整」，但亂七八糟才是「法南黛」的風格，所以他們會一起負責帶來「不工整」演出。

▲年齡差30↑！蔡振南與獨立樂團組成「法南黛」　4/6總統府音樂會演出（圖／中華文化總會提供）
▲兩個世代相差約30歲，象徵兩世代的對話，法蘭黛主唱（右）說之前就很喜歡跟蔡振南合作。

請繼續往下閱讀...

法蘭黛樂團成員們說，之前在大港開唱時就非常喜歡與蔡振南合作，甚至到現在都還會把當時練團的錄音拿出來聽。不過這也是首次在總統府前演唱，他們坦言十分緊張，認為總統府是非常美的建築，還能再次與蔡振南合作並在這裡登台，非常榮幸，期待台語歌謠的傳承，也期待舞台效果應該會十分立體。

蔡振南也表示，從日本時代的總督府到現在的總統府，當時給人的印象就像巨人一樣，很恐怖，經過就會很肅靜；然而今天大家能在總統府前一起玩，台下觀眾很熱絡，那種（古今）的強烈對比會很好看，讓大家知道總統府未必冷冰，而是也有溫暖的一面。他希望在這個重要的里程碑裡，可以把嚴肅的東西輕鬆化，總統府音樂會是文化活動，非政治激戰，所以此次演出自然不會緊張。

▲年齡差30↑！蔡振南與獨立樂團組成「法南黛」　4/6總統府音樂會演出（圖／中華文化總會提供）
▲蔡振南認為，如果「法南黛」都可以合作，代表台灣不同風格、年齡層也都可以融合在一起。

「法南黛」由新秀與前輩的組合，不僅呈現了兩世代間的相互尊重與對話，也緊扣台灣文化傳承與融合，蔡振南說，這是一個象徵意義，「如果蔡振南和法蘭黛的表演內容都可以融合了，代表台灣不同風格、所有的年齡層也都可以融合在一起。如果可以揉成美麗的花朵，也應該栽培更多類似的花朵，就能夠遍地開花。」

「2019總統府音樂會」將在4月6日晚間7點於凱達格蘭大道登場，兩個小時的節目編排，緊扣地之美、人之美與心之美三段主題，將跨越傳統與現代、融合古典與流行，用一首首膾炙人口的曲目，譜一段島嶼共同的聽覺記憶，主辦單位中華文化總會邀請民眾一同在春日晚間上凱道聽聽歌。

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關鍵字：蔡振南,法蘭黛,總統府音樂會,中華文化總會,城南有意思

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