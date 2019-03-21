星空電影院、戶外劇場、桌遊書街　台北城南4/4連續四日9大亮點！



▲台北城南地標之一當代工藝分館，有極佳的環境與視野。（圖／臺北當代工藝設計分館提供）

記者林育綾／台北報導

台北城南是個特別的地方，有自然美景如植物園，也有多間博物館、書街、老物件等，充滿文化底蘊。中華文化總會（文總）副會長江春男今（21日）也說，常常覺得這裡是台北最美的地方「卻也覺得很孤單」，思考著這麼棒的地方要怎麼活絡起來，將古老與新的文化融合，結合市民生活，讓更多人看見，因此透過文總一年一度舉辦的「城南有意思」活動來帶動，去年吸引了60萬人次，今年也將在4月4日至7日開跑，規劃了九大主題，邀請民眾來趟充實的春遊！



▲2019城南有意思串聯周邊場館、商家共同舉辦。

文總副秘書長李厚慶提到，去年的「城南有意思」整合了周邊場館舉辦，8天共吸引了60萬人次，不但帶動周邊人潮，還獲得了2018金點設計獎。今年也將持續聚集這些人才、團隊，不但結合周邊場館和商店，也擴大場域到城中。

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▲城南有意思將串連九大主題，有散步、市集等。



2019城南有意思會在文總舉辦的「百年好 Hello, Good 100 特展」揭開序幕，介紹了十家台灣百年老店產業，而活動4天上午的「城南散散步」半日遊行程，一推出5分鐘就已報名額滿！4/4至5日在牯嶺街會有「春日晒書市集」，重現40年前興盛時期的舊書街風華，也邀請桌遊業者，策劃一場大型露天桌遊區。此外還特別邀請了「沒有新歌的唱片行」店長小風，參與設計出「城南歌單」在現場輪續播放，到時候這張歌單也會放上KKBOX分享。



▲春日晒書市集重現牯嶺街「舊書街」風華。（圖／中華文化總會提供）

4月4日-5日兩天同步在南海學園會有「春日好好市集」，而呼應文總《匠人魂》系列影片，也在台北當代工藝設計分館7樓規劃了「小匠人」手作體驗專區。工藝館前的廣場還有戶外劇場「城南玩玩劇」，由《安徒生和莫札特的創意》團隊來演出親子劇《老師的秘密基地》，不但適合小孩觀看，大人看也很有意思。兩日晚間在廣場又變身為「星空電影院」，將會播映35釐米膠捲的老電影《新烏龍院2》，看當年最受歡迎的釋小龍、郝邵文，享受懷舊的感動。



▲工藝館前的廣場還有戶外劇場「城南玩玩劇」，演出親子劇。（圖／中華文化總會提供）



▲「星空電影院」回味露天看老電影的懷舊氛圍。（圖／中華文化總會提供）

適逢總統府建築百年，4月6日晚間會在總統府前凱達格蘭大道舉辦音樂會，文總首度與衛武營國家藝術文化中心、台北流行音樂中心跨界合作，邀請許多耳目一新的表演組合。今日也首度曝光第一個「跨世代組合」，由國寶級藝人蔡振南，將與獨立樂團法蘭黛共組「法南黛」攜手演出，即將嗨翻凱道。同日白天在城中懷寧街、寶慶路口，更有「一日台灣：島嶼物產市集」，販賣在地小農物產。

「2019城南有意思」九大亮點

一、百年好 Hello, Good 100 特展

主題：十間百年老店的故事，從不同地域和產業，探究常民在這世紀走過的生活足跡。

日期：4/2-6/9 （週一休館）

時間：10：00-17：00 （04/04-04/07延長開放時間至18：00）

地點：文總城南空間 No.1

二、城南散散步

日期：4/4-4/7 上午

主題：規劃城南、城中兩條散步路線，由專業導覽帶你更認識這個城市，理解如何形成現在的樣貌，以及富含的文化底蘊。（活動已報名額滿，但路線公開，歡迎民眾自行探尋，也可洽詢「台北城市散步」團隊。）



三、春日晒書市集＋桌遊春日祭



日期：4/4-4/5

時間：10:00-18:00

地點：牯嶺街

主題：以牯嶺街「台灣第一舊書街」文史記憶為基底，邀請城南在地的老書攤，特色圖書館、獨立書店、獨立出版、小誌、在地館藏、文具印刷、延慧書庫……與創新的文青雜誌來參與，更特別邀請到臺灣本土的桌遊業者擺設大型露天桌遊區，不僅有巨大化的桌遊體驗，以及親子講座，更可以搶先試玩到未上市的最新桌遊。

使愛書人徜徉於書海中，讓孩子在具有濃濃文史記憶的牯嶺街道，能同時享受到書香氣息與活潑的桌遊樂趣，重現牯嶺街藝文氛圍。

四、春日好好市集

日期：4/4-4/5

時間：10:00-18:00

地點：南海學園

主題：推廣綠色消費的友善觀念，包含各樣環保手作商品及特色小農，以及動物保護的生命議題，也邀請各界的動保團體在市集中設攤。另外城南區域有許多在地的館所，邀請了各場館參與擺攤，讓民眾以最直接的方式感受城南的歷史氣氛。

五、小匠人

日期：4/4-4/5

活動時間：10:00-18:00

活動地點：台北當代工藝設計分館7樓

報名方式：3/25開放限量早鳥優惠網路報名，活動期間也將保留現場報名名額。

主題：傳承匠人魂精神，規劃「小匠人」手作體驗專區，讓幼童親自體驗手作，寓教於樂，使台灣文化能一代一代接棒傳承。

六、城南玩玩劇

日期時間：4/4（15:00-16:00）、4/5（11:00-12:00／15:00-16:00）

地點：南海學園工藝館前廣場

演出劇碼：《老師的秘密基地》

主題：由「安徒生和莫札特的創意」劇團帶來的親子劇場，適合大人小孩一同觀看！

七、星空電影院

時間：4/4、4/5（18:30-21：00）

地點：南海學園工藝館前廣場

放映電影：《新烏龍院2》

主題：一塊白色布幕，一台播放車，大人們拿著板凳和蚊香，帶著小朋友，一起到廟埕廣場看電影，這是50、60年代露天看電影的生活風情。星空電影院將重現當年的氛圍，感受露天電影院的復古風情，也重溫「膠捲」的魅力。

八、一日台灣：島嶼物產市集

日期：4/6 (六)

時間：10:00-16:30

地點：懷寧街、寶慶路口

主題：跟著來自全台各地的小農蔬果、職人手作品，遊歷這座島嶼的山海平原，體驗東南西北的人情物理。

九、總統府音樂會

日期：4/06 (六)

活動時間：19：00-21：00

活動地點：凱達格蘭大道

主題：恰逢總統府建築落成100年，總統府音樂會將在凱達格蘭大道前，由「地之美」、「人之美」、「心之美」三段主題，串連兩個小時的精采節目，將在這座島嶼上自由傳唱的樂聲與多元豐富的表演藝術，用一首又一首的經典曲目，編織出屬於這片土地的聲音。