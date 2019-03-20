國際級「無牆美術館」信義區登場　2019粉樂町藝術展10大看點！



▲位於臺北文創大樓綠地的裝置藝術，用新莊棒球場撿回的折疊椅改造，也是2019粉樂町當代藝術展10大看點之一！（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

一年一度的粉樂町當代藝術展，將於3月19日至5月19日在台北信義區登場，力邀台灣與國外共8位藝術家，打造10座大型裝置藝術，成了國際級的戶外「無牆美術館」。今年的主題「席、息相關」，帶民眾思考自我和他人、座椅、空間及城市的關係，更加入了AR擴增實境元素，可以拍出特別的網美照。



▲今年更加入了AR擴增實境元素，可以拍出特別的網美照。（圖／記者林育綾攝）

「2019粉樂町當代藝術展」除了透過裝置藝術與城市對話，還規劃了創作工作坊、音樂會等有趣的活動，而10座大型裝置藝術成了最大看點，現在就一一帶您先睹為快！

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1、球場撿回的折疊椅！李承亮《巨人的很多椅子》

座落於松菸「臺北文創大樓」前綠地的巨大雕塑，是台灣新生代藝術家李承亮的作品。他喜歡蒐集各種老舊物件，透過重新組裝，賦予物件新的生命。這個作品是他將「新莊棒球場」回收而來的摺疊椅，延伸出具備功能性的設計與視覺造型的藝術想像，以鐵板切割、彎折出一片一片的材料，組合成一座臥躺的「巨人型體」。

每個人心裡都有過渺小和巨大的想像，椅子為巨人身體的一部份，當觀眾倚坐時，也成為作品的一部份。由人群集結而成的巨大身軀，民眾自由穿梭於作品之中，感受被巨人環抱，同時也享受著藝術家所創造的奇幻空間。

地點：臺北文創大樓前綠地



▲《巨人的很多椅子》當時設計草圖。（圖／富邦藝術基金會，以下同）

2、跟陌生人坐在一起需要挑戰恥力！Jeppe Hein《與藝術互動 —改良式社交椅》

安置在忠信廣場的一系列大型雕塑，是知名丹麥當代藝術家Jeppe Hein的作品。以公園裡隨處可見的長椅為創作發想，藉由改造它們平凡無奇的造型，為「坐」這個動作創造不同的意涵與身體經驗。

這些造型獨特的長椅，有些像小山一樣隆起，有些則像河流一樣彎曲，為了坐在這些造型長椅上，觀眾被迫改變原本的坐姿，因此創造了與旁人的互動，並引發討論，進而使原本只提供靜態休息的公園，搖身一變成為熱鬧的社交場所。藝術家除了邀請觀眾與作品零距離的互動，他更希望藉由作品拉近觀眾與陌生人間的距離，鼓勵現代人在公共空間內進行更多體驗與交流。

地點：忠信廣場（信義12號廣場）

3、白羽翩翩超夢幻！游文富《微風・微風》

「我想藉作品的飄動形塑微風的形狀，呈現存在於你我間，那看不見的氣息。」擅長透過羽和竹創作的游文富，藉其作品《微風・微風》白羽翩翩的意象，扭轉民眾對微風信義時尚大道既有的想像。

長廊頂部一根根雪白的台灣竹羽，密植成一波又一波既如雲山般迤邐，又如芒花般綿延的白色浪潮。「羽」暗喻藝術家對夢想的追尋，「竹」則是對其成長背景的回望。微風吹拂的剎那，除了在作品上看見氣流的存在，亦能若隱若現地感知藝術家想傳達，那人與人、人與環境，以及人與自然間生生不息的流動。

以千根竹籤和萬片飛羽構成的裝置遠看沒有明確邊界，近賞卻又根根立體；走進通廊，恍若短暫卻真實地置身藝術家引領進入，那微風吹過芒花的季節。側耳傾聽，竹羽間既幽微又真實的沙沙聲，是秋意乘著微風而來，是氣息不斷穿梭呢喃。

地點：微風信義─1F時尚大道

4、回到童年！劉小康《思考的堆疊》

似蹺蹺板造型的《椅子戲II》象徵著權位關係的完美平衡。香港首席設計師暨藝術家劉小康，曾榮獲逾300個藝術及設計獎項，透過大量日常觀察與長年思考推敲累積，淬煉出「椅子戲」系列作品，作品不僅辨識度高且意味深遠，深受民眾喜愛。

劉小康認為椅子不止乘坐著軀體，亦也乘載著每個人不同的想法訴求與位階權力，透過《椅子戲II》巧妙的造型設計，具體表達人們對於地位與權力的追求，在不安困惑的搖晃過程中，雙方需要經過溝通、妥協，方能取得最佳關係。

展出空間以思考的堆疊為題，利用視線錯覺的空間設計，在信義誠品書店還原劉小康先生書房場景，除了實體表現從思考到成型的創作過程之外，更於書店內創造不同層次的第三空間，透過閱讀的力量，將思維化作創意的泉源，逐漸改變日常。

地點：信義誠品─3F藝術圖書區

5、彷彿走進時空蟲洞⋯⋯ 李承亮《時光旅行艙》

藝術家李承亮深受科幻電影的影響，擅長處理回收材料，企圖於商業氣息濃厚的信義商圈，打造一座穿梭時光的精神載具。外觀像是能濳入深海、飛行太空、遊歷異世界的機器，讓人彷彿進入奇異的想像空間。觀眾可以從外部彩色圓窗窺看艙內，亦能實際進入內部空間。

內部是橋梁般的木製空間，可讓視線與想像延伸，觀眾可一邊聆聽環境音樂的呢喃，一邊觀看投影在艙體周圍的影像變化，進入自己私密的想像領域。李承亮希望藉由空間中顏色、光影與周圍聲音的改變，提供觀者一個異次元的空間假想，在人潮流動的商圈中。

地點：微風松高─松高路廣場

6、跟陌生人不再只是陌生人！Jeppe Hein《與藝術互動—改良式社交椅》

在松壽廣場一系列如公園椅的大型雕塑，與安置在忠信廣場的一系列大型雕塑，都是藝術家Jeppe Hein的作品。

同樣以公園裡隨處可見的長椅為創作發想，改造它們平凡的造型，有些像小山一樣隆起，有些則像河流一樣彎曲。民眾為了「坐」在這些長椅上，必須改變原本的坐姿，創造了與旁人的互動的機會，讓原本只提供靜態休息的公園，搖身一變成為熱鬧的社交場所，與陌生人間的距離，鼓勵現代人在公共空間內進行更多體驗與交流。

主辦單位也提醒，請愛惜藝術、小心輕坐，基於安全考量，限制3人（含）以下同時乘坐於作品上，12歲以下兒童需有家長陪同。

地點：松壽廣場（信義14號廣場）

7、Emmanuelle Moureaux《一百種顏色》

色彩設計師Emma在一次的旅行中，深深愛上東京街道的風景，豐富堆疊的街道顏色，使她決意跨越距離與文化的藩籬，定居在東京這座迷人又陌生的色彩城市。自2013年開始進行的「100 Colors計畫」，是利用Emma所創造的Shikiri色切概念，字面上的意思為用顏色劃分或創造空間，以100種顏色來標的色彩的可能性。

Emma致力讓色彩成為城市的主角，在色彩的變化中，強化並展現其存在，進一步啟發人們的視覺想像，瞭解世界的美好正因為色彩如此豐富有層次。「100 Colors計畫」不僅成功展現於室內，也曾介入寺廟、街道、公園和廣場，蔓延到世界各角落。

2019年探訪信義商圈，在高聳大樓之間的一片綠地上進行顏色的演繹，民眾可以盡情地與這漂浮的色彩雕塑互動，同時走進Emma 對於此空間的顏色詮釋，一起在藝術中進行最大最極致的感官運動。（愛惜藝術，請勿拉扯與破壞作品）

地點：微風南山─北側廣場

8、洪易《拉長狗》

座落在信義廣場的《拉長狗》造型不一，彎彎的耳朵，搖擺的尾巴，有的活潑奔跑，有的安靜駐足，展現出藝術家對於生活事物的幽默與觀察，手感的線條則流露出自信。

以「狗」作為創作內容是洪易長年發展的主軸，因為狗對於許多人而言，不僅僅只為寵物，更是能與人一同享受喜悅與渡過低潮的夥伴。裂齒微笑的拉長狗，如同生命中的朋友歡迎著您的到來，期待帶給您生活中小小的歡樂與驚喜。

洪易的藝術氣息一向有著繽紛的鮮度，大膽而生猛，並融合著對比色彩。隨著藝術家對於創作材質的挑戰，色彩的表現從彩繪轉為金屬光澤的展現，並進一步透過作品的鏡射與觀者、環境產生互動與對話。

地點：信義廣場

9、黄小橘《十二宮狂想》

西洋占星術相信蒼穹中的星辰變化呼應著人類的日常生活，而十二宮分別代表著不同的人格特質。傳說在太陽系之外，調皮的閃閃星因為貪玩誤時，沒能在入夜前回到所屬宮位，天宮大亂萬星位移，煩惱的十二星座商榷後決定悄悄地前往地球尋找失蹤的守護星，唯有各星辰在日出前回到宮位鎮守才能阻止這場星際混亂蔓延。

擅長用紙雕說故事的新生代藝術家黄小橘，透過精湛純熟的剪紙功力，賦予角色專屬性格與靈活動作，更創造大量的星空場景塑造，使老眷村呈現有別以往的傳統樣貌，其作品細膩且豐富，充分展現手感創作價值。

為使藝術更貼近生活，展點亦加入擴增實境（AR）的運用，透過新科技的輔助，拉近觀者與藝術的距離，藉由情境式體驗打造出作品的新層次。

地點：信義公民會館（四四南村）

10、Philip Giordano《一個星球，同一命運，一起漫長的旅程》

今年富邦A25企業基地由多次入圍「波隆那插畫獎」的義大利插畫家Philip Giordano接棒設計，延續去年「全球化」的設計主題，以鮮豔的色塊、大膽的線條及擬人化的動物角色，為總長逾400公尺的外牆，披上嶄新的新衣。

藝術家透過仔細觀察動植物的外觀、特色與生長習性，以其獨特的描繪手法，將近百種生物栩栩如生地呈現於長牆上。他將這些擁有豐富表情與肢體動作的動物們，依序排列，並巧妙地以「牽手」做為串連，象徵地球上各種生物間的共通性與相互依存關係。

藝術家也希望透過作品，喚醒觀眾對於同樣生長在這片土地上其他物種的尊重，了解每個生物的生存價值，並好好享受與大自然界共處時，更豐富的感受及體驗。

地點：富邦A25（圍籬）



▲「2019粉樂町當代藝術展」由8位國內外藝術家共同打造。（圖／記者林育綾攝）



▲10大展點一次筆記！（圖／富邦藝術基金會）