衛武營《小時光》系列票價150元！長達3個月輕節目每週三午晚演出



▲衛武營小時光系列節目之一《人聲fun輕鬆》。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供，下同）

記者林育綾／台北報導

高雄衛武營國家藝術文化中心今（21日）推出全新輕節目《衛武營小時光》系列，有互動戲劇、爵士樂、偶戲、親子劇與日本落語、漫才等9檔多元特色的系列節目，統一票價只要150元，將於5月至7月每週三的午後和晚間演出，希望讓更多民眾能輕鬆享受個人或親子的小時光。另有2檔適合親子共賞的節目，同場次購票三張以上即享8折優惠。



▲衛武營不斷推出親民的節目、藝文活動，期望讓大眾更容易靠近藝術。

《衛武營小時光》號稱「輕製作」系列，單一票價不含餐點150元，希望讓觀眾利用周三午後和晚間，觀賞長度約1小時左右的表演，度過輕鬆愜意的個人或家庭小時光。節目包括日本原裝、跨海演出，由柳亭左龍與柳家綠太帶來原汁原味的日本落語；「洄遊式創作集」向愛情致敬的KUSO偶戲《愛情產業鏈之你那好冷的小手》；雙人搞笑組合「達康.come」療癒身心搞笑小品《達康.come笑現場》。

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另外還有非典型的「味道劇場」在餐廳跳舞香水（衛武營店）裡舉辦，採互動式演出，以料理為媒介，400元票價讓觀眾除了欣賞表演，還能邊吃邊動手料理。此外還有神祕失控人聲樂團的《人聲fun輕鬆》、Cicada樂團、創作歌手黃玠等現場音樂演出。



▲親子節目《安娜的冒險旅程》同場次購票3張以上即享八折優惠。

另有2檔適合親子共賞的節目《我們是萌奇奇》、《安娜的冒險旅程》，同場次購票3張以上即享八折優惠。《我們是萌奇奇》在7/6、7/7演出，由舞蹈雙人組王・拉米瑞斯以其擅長的編舞手法，描繪一個自由無限的國度，在每個舞動間恣意想像，描摹一群成長於城市，和行動裝置為伍的跨文化世代族群，即便使用著不同國度的語言，卻能透過藝術作為溝通橋樑進行交流。



▲《我們是萌奇奇》由舞蹈雙人組王・拉米瑞斯以其擅長的編舞手法，描繪一個自由無限的國度。

《安娜的冒險旅程》由智利歐卡西翁劇團（Teatro de Ocasion）在7/20、7/21演出，故事描述主角安娜，藉由加斯帕的協助和奧利弗的陪伴，開啟一段探索大自然奧秘、乘坐大鳥飛過沙漠、在泡泡中潛水以及叢林冒險的奇幻旅程。劇團演出如魔法般賦予布料、水桶、漏斗和繩索等生活用品生命，結合吉他、單簧管和打擊樂器等不同音樂元素說故事，呈現出一場親密且迷人的演出。該劇自2010年創作以來，曾獲智利聖地牙哥兒童劇場節首獎、2013年賽拉耶佛MESS國際藝術節兒童類別「觀眾票選獎」，適合闔家大小一同聆賞。相關節目資訊及購票方案，可至衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）查詢。



▲衛武營被國際媒體譽為「高雄的文化客廳」。（圖／衛武營提供）