▲▼ 基隆奠濟宮開漳聖王1363週年慶，崇右影藝大學贈導覽工具冊。（圖／崇右影藝大學提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆奠濟宮開漳聖王誕辰21日舉行祝壽儀式，祈求民眾、市政建設風調雨順，國泰民安。主委謝文賢與崇右影藝科大校長俞維昇，也共同宣布提升奠濟宮廟宇導覽服務，「奠濟宮導覽工具冊」即日起可至服務櫃台免費租借，可供各地訪客自主導覽，認識台灣傳統廟宇文化非難事。

3月21日農曆2月15日是開漳聖王誕辰，也是地方最大廟宇民俗慶典活動之一，主委謝文賢、仁愛區區長林文琛，議員宋瑋莉及崇右科大校長俞維昇齊聚參與一年一度廟會盛事。

主委謝文賢表示，崇右影藝大學製作的「基隆奠濟宮導覽工具冊」贈與廟方，以後民眾可利用導覽工具冊及QR code輕鬆、簡易觀賞專業導覽，快速方便認識廟宇文化。崇右科大校長俞維昇也藉此宣布，下波計畫將製作客製化基隆版大富翁遊戲，預計串起廟宇與廟口小吃文化，發揚基隆觀光地形象。

廟方表示，祝禱儀式結束後，市區繞境活動隨即展開，行經路線約10公里。難得一見基隆各式陣頭表演將各顯神威，以及傳統北管文化，由得意堂10組領軍，基隆地方民俗慶典活動展開為期三天熱鬧登場，從3月21日起至23日，廟埕內邀請民眾前往報名參加卡拉OK晚會，以及觀賞蘇恩嬅歌仔戲兩天表演，預計廟口將掀起另波高潮，詳細情形請洽奠濟宮服務處電話：02-2425-2605。