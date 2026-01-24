北京對日施壓踢鐵板？薛瑞福曝：習近平盼「川普訪中」尋突破口

▲中國期盼能在川普4月訪中時，在台灣等議題尋找突破口。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

前美國國防部印太安全事務助理部長薛瑞福指出，中國因不滿日本首相高市早苗針對「台灣有事」的相關言論，對日施壓不僅未見成效，反而推升高市支持度。隨著對日手段效果有限，中國已將目光轉向美國總統川普預計4月的訪中行程，期盼藉此尋找新的外交與戰略突破口，甚至觸及台灣與美國盟友體系等敏感議題。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）近日舉辦線上座談會，邀請川普政府第一任期時的前美國國防部印太安全事務助理部長、現任智庫「印太安全研究所」（Institute for Indo-Pacific Security,IIPS）主席薛瑞福（Randall G. Schriver），分析南韓總統李在明近期相繼訪問中國、日本的區域戰略意涵。

薛瑞福指出，北京長期試圖削弱美國在印太地區的同盟體系，藉由在美國與其盟友之間製造裂痕來達成戰略目的。在中日關係因台灣議題升溫之際，中國也不希望同時與南韓產生新的摩擦，因此對區域外交布局格外謹慎。

針對中日關係緊張的背景，薛瑞福回顧，日本首相高市早苗去年11月在眾議院答詢時表示，若「台灣有事」且伴隨武力使用，可能構成日本安全保障法制中可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。該言論隨即引發北京強烈反彈，中方不僅公開批評，亦透過軍事演習等方式表達不滿。

不過，薛瑞福認為，中國的反應並非單純針對高市早苗的發言，而是將其視為一個對外施壓的契機。北京當局真正關切的，是日本近年持續推動的防衛政策轉向，包括大幅提升國防預算、引進反擊能力與較具進攻性的作戰概念，以及重整指揮與管制體系，全面強化自衛隊的整體作戰能力。

他指出，這些發展並非一朝一夕，而是長期趨勢，中國只是藉由高市早苗的言論集中表達不滿，並測試施壓是否能改變日本政策方向。然而，實際結果卻適得其反，高市早苗支持度持續上升，顯然並非北京所樂見。

薛瑞福進一步分析，在對日施壓未奏效後，中國的戰略重心已逐漸轉向美國總統川普預計4月出訪北京的行程。北京將川普視為一位可能被引導促成「大型交易」的對象，相關議題不排除涵蓋台灣問題，甚至涉及對美國盟友體系的某些限制。

不過，他也坦言，目前相關訪問準備仍不明朗。他表示，若與美方人士接觸，會發現訪中行程尚未進入嚴肅的政策與談判規劃階段，這意味著屆時實際談判內容，可能高度取決於川普個人的直覺與臨場判斷。

薛瑞福認為，中國正密切觀察並押注這次訪問，希望藉此爭取外交空間。川普日前也向媒體證實，自己將於4月訪問中國，而中國國家主席習近平則預計在2026年底訪美，川普並強調，自己與習近平維持良好關係。

美國政治新聞網站《POLITICO》統計，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）指出，川習兩人今年仍有多次會面的潛在機會，包括習近平可能前往華府或川普位於佛州的海湖俱樂部，以及在邁阿密舉行的20國集團（G20）峰會。川普也對出席在中國深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）表達興趣。