　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北京對日施壓踢鐵板？薛瑞福曝：習近平盼「川普訪中」尋突破口

▲▼ 美國總統川普30日在南韓釜山與中國國家主席習近平會晤。川習會。（圖／路透）

▲中國期盼能在川普4月訪中時，在台灣等議題尋找突破口。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

前美國國防部印太安全事務助理部長薛瑞福指出，中國因不滿日本首相高市早苗針對「台灣有事」的相關言論，對日施壓不僅未見成效，反而推升高市支持度。隨著對日手段效果有限，中國已將目光轉向美國總統川普預計4月的訪中行程，期盼藉此尋找新的外交與戰略突破口，甚至觸及台灣與美國盟友體系等敏感議題。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）近日舉辦線上座談會，邀請川普政府第一任期時的前美國國防部印太安全事務助理部長、現任智庫「印太安全研究所」（Institute for Indo-Pacific Security,IIPS）主席薛瑞福（Randall G. Schriver），分析南韓總統李在明近期相繼訪問中國、日本的區域戰略意涵。

薛瑞福指出，北京長期試圖削弱美國在印太地區的同盟體系，藉由在美國與其盟友之間製造裂痕來達成戰略目的。在中日關係因台灣議題升溫之際，中國也不希望同時與南韓產生新的摩擦，因此對區域外交布局格外謹慎。

針對中日關係緊張的背景，薛瑞福回顧，日本首相高市早苗去年11月在眾議院答詢時表示，若「台灣有事」且伴隨武力使用，可能構成日本安全保障法制中可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。該言論隨即引發北京強烈反彈，中方不僅公開批評，亦透過軍事演習等方式表達不滿。

不過，薛瑞福認為，中國的反應並非單純針對高市早苗的發言，而是將其視為一個對外施壓的契機。北京當局真正關切的，是日本近年持續推動的防衛政策轉向，包括大幅提升國防預算、引進反擊能力與較具進攻性的作戰概念，以及重整指揮與管制體系，全面強化自衛隊的整體作戰能力。

他指出，這些發展並非一朝一夕，而是長期趨勢，中國只是藉由高市早苗的言論集中表達不滿，並測試施壓是否能改變日本政策方向。然而，實際結果卻適得其反，高市早苗支持度持續上升，顯然並非北京所樂見。

薛瑞福進一步分析，在對日施壓未奏效後，中國的戰略重心已逐漸轉向美國總統川普預計4月出訪北京的行程。北京將川普視為一位可能被引導促成「大型交易」的對象，相關議題不排除涵蓋台灣問題，甚至涉及對美國盟友體系的某些限制。

不過，他也坦言，目前相關訪問準備仍不明朗。他表示，若與美方人士接觸，會發現訪中行程尚未進入嚴肅的政策與談判規劃階段，這意味著屆時實際談判內容，可能高度取決於川普個人的直覺與臨場判斷。

薛瑞福認為，中國正密切觀察並押注這次訪問，希望藉此爭取外交空間。川普日前也向媒體證實，自己將於4月訪問中國，而中國國家主席習近平則預計在2026年底訪美，川普並強調，自己與習近平維持良好關係。

美國政治新聞網站《POLITICO》統計，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）指出，川習兩人今年仍有多次會面的潛在機會，包括習近平可能前往華府或川普位於佛州的海湖俱樂部，以及在邁阿密舉行的20國集團（G20）峰會。川普也對出席在中國深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）表達興趣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嘉義市發錢首日！全家出動排隊　26萬人嗨領6000
真的不會害怕！　科學家曝霍諾德「大腦構造」異於常人
50歲噁男性侵老闆10歲孫女！　拍片存雲端被逮
快訊／霍諾德首發聲：很遺憾在下雨！　被粉絲暖到
貝克漢長子婚禮「與母共舞」！老婆淚崩離場…DJ還原尷尬真相
換台人爬101「亞洲媽媽反應」曝光　萬人炸鍋：每句全都中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

隻字未提台灣！美新版「國防戰略」軟化對中立場　強調本土防衛

真的沒在怕！　科學家曝霍諾德「大腦構造」異於常人

5歲男童遭ICE帶走！明尼蘇達爆5萬人示威　零下29度怒上街頭

美新版國防戰略曝！要求南韓「承擔防衛責任」　美軍目標震懾中國

阿蘇直升機受困火山逾72小時！　最強寒流來襲搜救卡關

男童遭「勒頸推海」！國中生邊笑邊拍　日議員：這不是霸凌是殺人

北京對日施壓踢鐵板？薛瑞福曝：習近平盼「川普訪中」尋突破口

美軍集結中東！　伊朗警告：任何攻擊都將視為「全面戰爭」

凍雨＋暴雪齊發！美國「體感零下40度」入冬最猛風暴　數千航班停飛

川普一張嘴得罪全歐洲！酸北約盟軍躲後方　哈利王子爆氣反擊

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

周媛46秒原版影片曝光

墳場試槍、場勘路線、假衛星電話控局！揭黑幫行兇前的縝密布局｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●下｜《我在案發現場》

銀行內撞擊畫面曝

劉冠廷初一拜拜「成吉祥物」　遇粉絲要合照...認成張軒睿XD

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

隻字未提台灣！美新版「國防戰略」軟化對中立場　強調本土防衛

真的沒在怕！　科學家曝霍諾德「大腦構造」異於常人

5歲男童遭ICE帶走！明尼蘇達爆5萬人示威　零下29度怒上街頭

美新版國防戰略曝！要求南韓「承擔防衛責任」　美軍目標震懾中國

阿蘇直升機受困火山逾72小時！　最強寒流來襲搜救卡關

男童遭「勒頸推海」！國中生邊笑邊拍　日議員：這不是霸凌是殺人

北京對日施壓踢鐵板？薛瑞福曝：習近平盼「川普訪中」尋突破口

美軍集結中東！　伊朗警告：任何攻擊都將視為「全面戰爭」

凍雨＋暴雪齊發！美國「體感零下40度」入冬最猛風暴　數千航班停飛

川普一張嘴得罪全歐洲！酸北約盟軍躲後方　哈利王子爆氣反擊

Netflix美女主播信義區撐傘入鏡！揭霍諾德「雨中測試」驚險畫面

隻字未提台灣！美新版「國防戰略」軟化對中立場　強調本土防衛

霍諾德攀台北101宣布延期　五月天阿信4字發聲…網一面倒力挺

人人都買過「1款神物退燒」　一票人10多年死忠：很少比它好吃

霍諾德打卡這間攀岩館「都在練Moonboard」！還跟老婆比指力板

嘉義市發錢首日！民眾「全家出動」一早排隊　26萬人嗨領紅包

現賺21萬！陸網傳用廢棄SIM卡提煉近200克黃金

輝達董事會異動！1董事任職10年辭職　手握持股市值逾8億

郁方夫妻親送珠寶大禮！　LuLu、陳漢典感動合照「我們太幸福了」

真的沒在怕！　科學家曝霍諾德「大腦構造」異於常人

【看了頭皮發麻】霍諾德練習爬台北101　畫面看了驚呼連連

國際熱門新聞

15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴

霍諾德攀登101　外媒曝酬勞破千萬

辣妹直播主曝人工受孕成功　反遭粉絲詛咒

搜索隊徒步深入！阿蘇火山口最新畫面曝

英特爾崩跌17%拉黑美股　台積電AD反漲2.29％

情色網美要嫁了　婚前開放陌生男約會價格曝

川普酸北約盟軍躲後方　哈利王子爆氣反擊

霍諾德親曝當爸心聲　與妻大開地獄梗玩笑

畫面曝　OnlyFans網紅遭3男強拖下車綁走

霍諾德挑戰101　全球賭盤「2小時內完賽」

美俄烏會談　克宮放話頓巴斯讓步

衛報：馬杜洛被捕前　委內瑞拉現任臨時總統已承諾與美合作

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

男子「週週買彩券」頭獎、二獎一次中！　終於圓夢退休

更多熱門

相關新聞

凍雨＋暴雪！美「體感零下40度」入冬最猛風暴

凍雨＋暴雪！美「體感零下40度」入冬最猛風暴

一場橫跨美國南部、中西部至東北部的強烈冬季風暴來襲，冰雨、降雪與極端低溫齊發，影響全美約半數人口。至少1億8200萬人處於冰雪警戒，超過2億1000萬人收到嚴寒警告。

川普酸北約盟軍躲後方　哈利王子爆氣反擊

川普酸北約盟軍躲後方　哈利王子爆氣反擊

畫面曝　OnlyFans網紅遭3男強拖下車綁走

畫面曝　OnlyFans網紅遭3男強拖下車綁走

阿蘇直升機3人失聯　日消防：敲不定主責單位

阿蘇直升機3人失聯　日消防：敲不定主責單位

即／台灣人北海道滑雪「衝出雪道」受困！

即／台灣人北海道滑雪「衝出雪道」受困！

關鍵字：

北美要聞日韓要聞台灣有事高市早苗薛瑞福川普習近平訪中

讀者迴響

熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「愛的迫降」男主角原型過世！　台灣妻哀悼發文

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

低溫、大雨雙特報齊發！4縣市恐跌破10度

即／桃園回收車追撞釀7傷　78歲婦人身亡

蹭「霍諾德爬101」翻車！　攀岩品牌：太離譜了

採訪車撞銀行「駕駛曝光」　50萬交保

攻頂101怎下來？霍諾德：搭電梯

快訊／霍諾德爬101延期！賈永婕首發聲

苗栗母女聽尾牙中獎神曲　隔天刮中100萬

陸男子SIM卡煉金術引熱議 一大把煉出191.73克...價值逾50萬元

霍諾德「給賈永婕看1畫面」絕不玩命　網驚：不是一般人

更多

最夯影音

更多
第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面