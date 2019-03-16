「台版布拉諾島」IG打卡新秘境　 基隆正濱漁港繽紛彩色屋超夢幻

▲ 彷彿置身「義大利威尼斯」，基隆正濱漁港彩色屋上色完成。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府2018年在正濱漁港懷舊碼頭推動色彩計畫，重新彩繪漁港沿線16戶建物外牆，彷彿置身義大利威尼斯的景觀，掀起網路熱議，吸引不少網美打卡自拍景點，最後一棟房屋已完成彩繪，美到令人驚豔奪目！

基隆的超熱門景點「彩色屋」位在正濱漁港旁，每到黃昏岸邊，都是滿滿的相機腳架搶拍美照，看到色彩繽紛的彩色屋，照片上傳至社群媒體後，吸引不少網美打卡自拍景點，也為基隆觀光注入新動力。

基隆市政府表示，該屋5間房連棟是同一屋主，2018年還在進行內部整修，過年前討論好彩繪塗佈計畫，而上漆彩繪塗佈，需3到5天的連續好天氣，上星期開始彩繪，15日完成。16日早上拆除鷹架及帆布，美到令人驚豔。

基隆市長林右昌指出，上任後一直努力要把這座城市變得更繽紛，推動色彩計畫過程中，透過不斷地和屋主進行溝通、協商與對話，經過專家與都市景觀工作者專業建議，以工作坊凝聚地方共識，為屋面找出合適、好看的設計，現在周邊的屋主都不約而同想要投入色彩計畫，把房子從黑白髒亂變成這麼漂亮的樣子。

▲ 彷彿置身「義大利威尼斯」，基隆正濱漁港彩色屋最後5間上色完成。