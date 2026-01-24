與詹能傑共用面罩！同行義消逃死「趴地喘氣」　傳呼吸不適就醫

▲義消盧彥宏與詹能傑共用共生面罩，逃出火場時趴地大口喘氣，更急著告訴其他消防人員詹能傑受困的位置。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市樂利三街21日深夜傳出嚴重火警，造成一名羅姓女子(34歲)不治、仁愛消防分隊小隊長詹能傑(41歲)殉職；而當天與詹能傑一同搶入火場、共用一個共生面罩的七堵消防分隊義消盧彥宏也傳出身體不適，經送醫檢查後，發現口咽部有輕微碳微粒，目前正在接受高壓氧治療中。

據了解，當天詹能傑第三度進入火場後尋獲受困在雜物堆中的羅女，考量對方呼吸困難，立即摘下面罩給羅女使用，自己則與義消盧彥宏共用一個共生面罩，但空氣量數值急遽下降，一瞬間就缺氧，盧意識到空氣瓶數值過低後，用盡最後一絲力氣爬出火場求救，邊喊「共生、共生」，邊向其他同仁求救，告知詹能傑還在裡面，已經無法呼吸，「快點救人！」但當警消尋獲詹能傑與羅女時，2人均已無呼吸心跳，經送醫搶救後均宣告不治死亡。

而當時幸運從火場死裡逃生的盧彥宏，22日凌晨2時許傳出呼吸不適，在義消同仁的陪同下自行開車前往三軍醫院就醫，初步檢查發現血液中一氧化碳濃度偏高，且口咽部有輕微碳微粒。盧彥宏表示，目前身體狀況尚可，後續接受高壓氧治療，將視身體狀況再行回報。

1135更新

截至今日(24日)11時35分，盧彥宏本人表示已順利完成高壓氧治療，血液一氧化碳指數已恢復正常，身體不適狀況亦緩解許多。目前盧員仍於醫院留院觀察中，經主治醫師評估，若後續無異狀，預計今日下午即可返家休養，後續將由門診持續追蹤觀察。