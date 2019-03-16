IG秘境「彩虹屋」情侶黏TT　掀開密艙揭漁船走私黑幕

▲海巡署查緝人員15日晚，揭穿澎湖籍「和順興6號」運載600箱私菸，逮捕船長及搬運私菸工人共11名。（圖／記者郭世賢翻攝）

地方中心／基隆報導

基隆IG打卡熱門景點「彩虹屋」位於正濱漁港對面，有「小義大利威尼斯」之稱，吸引大批網美前來拍照；海巡署查緝人員15日晚喬扮成情侶在彩虹屋等待私梟漁船，揭穿澎湖籍「和順興6號」運載600箱私菸，市價達2千1百萬元，並逮捕盧姓船長及搬運私菸工人共11名。

▲ 基隆IG打卡熱門景點「彩虹屋」位於正濱漁港對面，彷彿置身「義大利威尼斯」。（圖／基隆市政府提供）

海巡署北部分屬第二岸巡隊與澎湖查緝隊接獲情資，走私集團意圖從北部運載私菸入境；果不其然，澎湖籍「和順興6號」漁船15日晚上11時許，申報入基隆正濱漁港停靠，查緝人員為謹慎喬裝成情侶在正濱漁港「彩虹屋」，待漁船停泊後開始卸貨再上前抓人，逮捕船長及船員11人，並查獲600箱GOLDEN BRIDGE私菸，市價達2千1百萬元，全案依違反「菸酒管理法」函送主管機關裁處，其中船長被開罰最高600萬元。

盧姓船長稱，自己在公海遇不知名船隻，並協議用30萬元幫忙運載，另一名林姓搬運工則說，朋友叫他來搬漁貨，並不知道是走私菸。海巡署人員表示，私梟為貪圖不法暴利，戕害國人健康，海巡署呼籲，若民眾發現不法，可撥打海巡署「118」免付費報案電話，共同遏止走私。

▲▼海巡署查緝人員逮補澎湖籍「和順興6號」運載600箱私菸。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼海巡署查緝人員在澎湖籍「和順興6號」漁船內巡查。（圖／記者郭世賢翻攝）

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