國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男童遭「勒頸推海」！國中生邊笑邊拍　日議員：這不是霸凌是殺人

網路流傳幾段國中青少年欺負國小生的影片，引發輿論熱議。（翻攝自X）

▲網路流傳幾段國中青少年欺負國小生的影片，引發輿論熱議。（翻攝自X）

文／鏡週刊

日本網路近日流傳一段施暴影片，一名疑似就讀國中的少年用手臂「裸絞」一名身形較小、疑似就讀小學的男童，男童幾乎失去意識，旁邊其他少年還圍觀嘻笑，最後男童甚至還被推入海裡，差點溺水。YouTuber、奈良市議員原田將大痛批這已經不是霸凌，而是殺人未遂。

YTR轉市議員　原田將大轉發暴行影片

自稱「前迷惑系YouTuber」、網路暱稱為へずまりゅう的原田將大，過去曾在奈良公園驅逐對鹿做出不當行為的中國人，自稱是鹿的守護者，一度在網路引發話題。去年他直接搬到奈良並參選奈良市議會選舉，成功當選就任市議員。

原田將大近日在社群平台X轉發幾段影片，畫面為幾名看似國中生的青少年，圍著一名男童，其中一人出手以手臂從男童後方用力勒住他的脖子，男童貌似相當痛苦，其他人則以此為樂，還拿手機拍下整個過程，男童被勒到無法動彈，似乎失去意識，少年才終於鬆手。

但下一段影片又顯示，男童被推入海裡，看起來快要溺水，但國中少年們仍是站在岸邊嘻嘻哈哈看著他，不打算幫忙，男童掙扎著游向其他地方。

痛批殺人未遂！　他直衝事發現場

據悉事發地點在大阪府，但施暴的青少年 and 受害的男童身分皆不明。原田將大17日轉發該影片發文表示：「這不是霸凌，而是殺人未遂。」他說自己看了沒打馬賽克的版本，痛苦到難以呼吸，「不管發生什麼事，我一定會救這個孩子。」

原田將大18日親自來到影片中的事發現場表示關切。（翻攝自X）

▲原田將大18日親自來到影片中的事發現場表示關切。（翻攝自X）

18日他根據影片中的線索，找到事發地點的海邊。他推測當時被推落海裡的孩子一定非常痛苦，因為附近沒有可以爬上岸的階梯，只能抓著繩索拚命求救，「我絕對不會原諒這種行為。」並表示已將相關資訊提供給警方進行調查，他也會持續關注霸凌問題。

影片震撼日本網友，許多人留言驚呼太誇張：「看了影片真的噁心到不行，請一定要處罰加害者」「我覺得必須給予徹底的社會制裁」「這根本該直接用犯罪來處理」「如果霸凌影片沒有被擴散，學校就會私下壓掉，教育委員會也一起掩蓋。兒童家庭廳該做的不是要求刪影片，而是減少霸凌、不要掩蓋」「孩子做出這種事實在太可怕了」「我覺得根本不需要少年法。」

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
控老公外遇被判「道歉15天」　中國女乖乖照辦！天天更新大爆偷情證據
西班牙2班高鐵出軌對撞！釀21死73傷慘況　王室公開致哀
「超級真菌」酒精殺不死！　醫師：台灣不可能永遠沒事

01/22 全台詐欺最新數據

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

日本群馬縣前橋市2003年發生震驚社會的黑幫火拼事件，黑幫幹部小日向將人為了殺害另一個幫派的組長而持槍掃射，使得4名無辜市民慘遭波及身亡。該案經法院審理後判處死刑定讞，不過現年56歲的死囚小日向將人還未等到行刑，就在23日凌晨突發心肌梗塞病逝。

日內閣公務車「高速闖紅燈」　釀1死8傷車禍

春節要飛日本「快對航線」！1申請省排隊時間

Gemini官方念絕ㄇ奈　日本Google糾正：正確讀音是傑米尼

