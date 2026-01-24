怨警「看長相」開罰單　駕駛抗罰6千元失敗原因曝光

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿哲（化名）去年3月間開車行經新北市某路段，因未禮讓行人被警員目睹，挨罰6000元罰鍰，但他反控警員「看長相」攔查、行人也違規闖紅燈，希望法官能撤銷原處分。不過，台北高等行政法院法官日前審理之後，認為阿哲確實違規，日前裁定駁回他的告訴。

▲阿哲因未禮讓行人挨罰，但他反控警員看長相攔查、其他人也違規卻不抓。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲2025年3月間開車行經新北市某路段，因有「行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，被警員當場目睹並舉發，事後收到一張6000元罰鍰的罰單，還要記違規點數3點、參加道路交通安全講習。

阿哲不滿受罰，決定提出行政訴訟，他辯稱，當時有跟著前方車輛減速前進，警員攔查的主因則是因為車上有人長相神似外籍人士，況且當時是行人先闖紅燈，對向車道也有2輛車違規，警員卻沒有攔查，所以他希望法官能撤銷原處分。

不過，台北高等行政法院法官當庭檢視警員密錄器錄影檔案等證據，發現在阿哲的車輛前懸駛入行人穿越道時，左側車輪在第5至6個枕木紋之間，與走到第4至5個枕木紋的行人，相距大約1個白實線及1個間隔，確實未達1個車道即大約3公尺寬，他沒有暫停禮讓行人優先通過，客觀上已經構成「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的要件。

法官指出，經查，行人的行為依法規定並無違規，而且當時行人從對向走來，與阿哲之間沒有任何遮蔽物，阿哲應當可以看見行人，卻還是沒有暫停禮讓，主觀上縱無故意，亦有過失，具可非難性及可歸責性，原處分並無違誤。

至於阿哲辯稱其他車輛違規一事，法官表示，就算真有此事，也無法影響阿哲違規的事實，他不能主張「不法之平等」來要求免除罰責，最終認定他的請求為無理由，裁定駁回，全案仍可上訴。