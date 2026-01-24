　
社會 社會焦點 保障人權

怨警「看長相」開罰單　駕駛抗罰6千元失敗原因曝光

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿哲（化名）去年3月間開車行經新北市某路段，因未禮讓行人被警員目睹，挨罰6000元罰鍰，但他反控警員「看長相」攔查、行人也違規闖紅燈，希望法官能撤銷原處分。不過，台北高等行政法院法官日前審理之後，認為阿哲確實違規，日前裁定駁回他的告訴。

▲▼過馬路,斑馬線,行人,路人。（圖／達志影像／示意圖）

▲阿哲因未禮讓行人挨罰，但他反控警員看長相攔查、其他人也違規卻不抓。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲2025年3月間開車行經新北市某路段，因有「行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，被警員當場目睹並舉發，事後收到一張6000元罰鍰的罰單，還要記違規點數3點、參加道路交通安全講習。

阿哲不滿受罰，決定提出行政訴訟，他辯稱，當時有跟著前方車輛減速前進，警員攔查的主因則是因為車上有人長相神似外籍人士，況且當時是行人先闖紅燈，對向車道也有2輛車違規，警員卻沒有攔查，所以他希望法官能撤銷原處分。

不過，台北高等行政法院法官當庭檢視警員密錄器錄影檔案等證據，發現在阿哲的車輛前懸駛入行人穿越道時，左側車輪在第5至6個枕木紋之間，與走到第4至5個枕木紋的行人，相距大約1個白實線及1個間隔，確實未達1個車道即大約3公尺寬，他沒有暫停禮讓行人優先通過，客觀上已經構成「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的要件。

法官指出，經查，行人的行為依法規定並無違規，而且當時行人從對向走來，與阿哲之間沒有任何遮蔽物，阿哲應當可以看見行人，卻還是沒有暫停禮讓，主觀上縱無故意，亦有過失，具可非難性及可歸責性，原處分並無違誤。

至於阿哲辯稱其他車輛違規一事，法官表示，就算真有此事，也無法影響阿哲違規的事實，他不能主張「不法之平等」來要求免除罰責，最終認定他的請求為無理由，裁定駁回，全案仍可上訴。

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

嘉義市發錢首日！全家出動排隊　26萬人嗨領6000
真的不會害怕！　科學家曝霍諾德「大腦構造」異於常人
50歲噁男性侵老闆10歲孫女！　拍片存雲端被逮
快訊／霍諾德首發聲：很遺憾在下雨！　被粉絲暖到
貝克漢長子婚禮「與母共舞」！老婆淚崩離場…DJ還原尷尬真相
換台人爬101「亞洲媽媽反應」曝光　萬人炸鍋：每句全都中

相關新聞

遭檢舉驟然減速挨罰2.4萬　駕駛喊冤

遭檢舉驟然減速挨罰2.4萬　駕駛喊冤

駕駛阿榮（化名）前年9月間開車行經新北市泰山區一處路口時，遭檢舉「非遇突發狀況，在行駛中任意驟然減速」，因而挨罰2.4萬元；但他辯稱，是其他車輛未打方向燈就變換車道，導致他的車子駕駛輔助系統自動啟動防禦性閃避，並非故意違規。不過，台北高等行政法院法官日前審理之後，仍裁定阿榮敗訴。

併排停車挨罰2400元　駕駛1原因翻盤

併排停車挨罰2400元　駕駛1原因翻盤

行人闖紅燈喊：沒穿越車道　抗罰失敗

行人闖紅燈喊：沒穿越車道　抗罰失敗

停車禮讓遭撞卻挨罰1500元　駕駛免罰

停車禮讓遭撞卻挨罰1500元　駕駛免罰

延遲2秒卻未禮讓行人？駕駛抗罰失敗

延遲2秒卻未禮讓行人？駕駛抗罰失敗

關鍵字：

台北高等行政法院

