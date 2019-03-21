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模擬成大實驗室氣體外洩　聯合救災應變過程逼真

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▲「2019年毒性化學物質災害應變演練」，模擬地震導致實驗室藥品傾倒，產生氣體外洩及環己烷噴濺意外，並進行應變演練。（圖／記者林悅翻攝）

▲「2019年毒性化學物質災害應變演練」，模擬地震導致實驗室藥品傾倒，產生氣體外洩及環己烷噴濺意外，並進行應變演練。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局為提升校園實驗室毒化物災害防救應變能力，3月21日在國立成功大學成杏校區醫技系館舉辦「2019年度毒性化學物質災害應變演練」，模擬地震導致實驗室藥品傾倒，產生氣體外洩及環己烷噴濺意外。

台南市環保局、消防局、學校及醫院等單位立即啟動毒災聯防應變機制，迅速控制氣體擴散，並將傷者送往急救責任醫療單位，將傷害降到最低。參加觀摩的毒災聯防教育檢驗組與各大專院校代表均稱演練逼真，受益良多。

環保局長林淵淙表示，以往毒性化學物質災害演練主要以工廠為主，演練止於傷患後送。為擴大聯合應變與救災救護效能，商請成功大學、成大醫院及南區緊急醫療應變中心合作，將演練分4大階段，第1階段：事故通報與疏散。第2階段：人命救助與傷患收治準備。第3階段：院內檢傷除污及熱區行動作業。第4階段：災況解除、環境復原。藉由演練驗證各單位對毒性化學物質災害的處理、聯繫及相互支援功能，提升整體救災、救護能量。

這項演習動員成功大學、成大醫院、台南市環保局、消防局、警察局、環保署毒物及化學物質局南區環境事故專業技術小組及相關公私場所計9個單位、93人、11輛各式車輛，觀演人員逾百人。演練程序為求逼真，透過零時差現場轉播，從校內疏散、內外單位應變搶救到院方整備、傷患檢傷、除污各個環節均完整呈現，獲得觀摩來賓讚賞與肯定。

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關鍵字：實驗室,氣體外洩,救災,應變,逼真

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