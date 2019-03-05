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穩定大台南地區用水　黃偉哲：超前部署研議應變方案

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▲根據中央氣象局預測，南部尚無明顯雨勢，雨量極端偏少，且高雄地區因高屏溪流量持續降低，換燈號為綠燈，水情稍緊。（圖／記者林悅翻攝）

▲根據中央氣象局預測，南部尚無明顯雨勢，雨量極端偏少，且高雄地區因高屏溪流量持續降低，換燈號為綠燈，水情稍緊。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為掌握台南市水情變化，穩定用水，水利局於3月5日市政會議報告「台南市水情概況及節水措施」，水利局指出台南市水情目前正常，尚無缺水虞慮，但根據中央氣象局預測，1月迄今南部尚無明顯雨勢，雨量極端偏少，且高雄地區因高屏溪流量持續降低，3月4日轉換燈號為綠燈，水情稍緊。

水利局指出，假如持續水情不佳，南化水庫後續可能啟動清水南送支援高雄，水利局將持續掌控水情變化，市府各局處將提早啟動節水措施，預為因應，也籲請市民加強節約用水。

黃偉哲市長表示，未來水情不樂觀，市府團隊要做最壞的打算，除了過去的標準作業外，必須超前部署，提前研議抗旱的應變方案，並即早推動節水措施，例如台灣的人均用水量高於歐美，市府可以研究節水回報機制，比如發現水資源浪費情形，讓市民可以透過1999回報，建立機制一起共同節約用水。

水利局指出，目前台南市主要水庫的蓄水現況，曾文水庫33.7％、烏山頭水庫79.7％、南化水庫54.8％，市府將持續努力，以不影響作物耕種收成損失、不影響民眾生活用水，維持生產不中斷方向持續努力。

水利局表示，在用水調度控管原則上，農業用水是以總量2.1億噸管控（春季雜作+一期作），也會與嘉南水利會持續加強灌溉管理。民生用水則是管控南化水庫出水量每日36萬噸以下，並視甲仙堰河川流量全力引水入南化水庫蓄存，工業用水則是透過工業區自主加強節水。

水利局指出，根據中央氣象局預測，1月迄今，南部尚無明顯雨勢，雨量極端偏少，未來3、4、5月份雨量預測，中南部正常偏少；另6-8月份雨量預測接近正常，但不確性較高。

水利局表示，台南市後續水情因應方向，依照南水局水庫歷線，以較嚴苛情境推算，推估5月21日曾文-烏山頭水庫蓄水量約為8,079萬立方公尺、南化水庫蓄水量約為2045萬立方公尺，尚足供1個月以上之民生產業用水。

水利局指出，高雄地區因高屏溪流量持續降低，故於3月4日轉換燈號為綠燈，水情稍緊，若高雄地區持續水情不佳，台南市南化水庫基於水資源區域調配，後續可能啟動清水南送支援高雄，水利局將持續掌控水情變化，市府並會早啟動節水措施，預為因應。

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關鍵字：大台南,用水,黃偉哲,應變

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