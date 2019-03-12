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10年前救災國軍　10年後救人英雄

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▲▼曾於莫拉克風災參與救災的陳峻穎，有感於生命無常，立下志願助人，日前追隨姊姊陳瑋的腳步完成骨髓捐贈，姊弟檔愛心令人欽佩。陳瑋、陳峻穎姊弟兩人分別在2004年、2009年參加驗血建檔，姊姊陳瑋2013年完成造血幹細胞捐贈，今年年初全家人陪著弟弟陳峻穎到花蓮慈濟醫院捐贈。（圖／慈濟基金會提供）

圖/慈濟骨髓幹細胞中心 文/林佳予
    曾於莫拉克風災參與救災的陳峻穎，有感於生命無常，立下志願助人，日前追隨姊姊陳瑋的腳步完成骨髓捐贈，姊弟檔愛心令人欽佩。陳瑋、陳峻穎姊弟兩人分別在2004年、2009年參加驗血建檔，姊姊陳瑋2013年完成造血幹細胞捐贈，今年年初全家人陪著弟弟陳峻穎到花蓮慈濟醫院捐贈。
    陳峻穎說，莫拉克風災那年他正服役中，是首批到林邊羌園救災的國軍。當時一片狼藉，面對災難的死傷，內心恐懼跟震撼極大，也讓他心存感恩發願助人。「當被通知配對成功時，希望能盡快完成捐贈，把握黃金期，終於輪到我了！」
    「媽，我配對成功，要去捐髓了!」接到慈濟骨髓幹細胞中心通知配對的消息後，陳峻穎立刻歡喜地和媽媽陳弘雲分享。
    媽媽之所以感動，是因為4年前才陪同女兒陳瑋前往花蓮慈濟醫院捐贈造血幹細胞，沒想到，4年後，兒子也接獲配對通知，一雙兒女都能捐髓救人，為母者欣慰不已。 陳峻穎也開心地寫下感言：「感恩菩薩欽點，希望現在的我能盡快完成捐贈，把握黃金期。」

▼收集造血幹細胞時，一家人都在旁陪伴，曾捐贈過的姊姊陳瑋(右二) 也在一旁擔任經驗分享。

▲▼曾於莫拉克風災參與救災的陳峻穎，有感於生命無常，立下志願助人，日前追隨姊姊陳瑋的腳步完成骨髓捐贈，姊弟檔愛心令人欽佩。陳瑋、陳峻穎姊弟兩人分別在2004年、2009年參加驗血建檔，姊姊陳瑋2013年完成造血幹細胞捐贈，今年年初全家人陪著弟弟陳峻穎到花蓮慈濟醫院捐贈。（圖／慈濟基金會提供）

    陳峻穎是慈濟大學人類發展學系研究所畢業的學生，父親陳川澤、母親陳弘雲都是慈濟人，「行善行孝不能等」的想法，早已潛移默化在陳峻穎的言行中，雖然父母親也都支持他捐贈造血幹細胞，但還是不免會有點緊張，孝順貼心的他趁著要來花蓮慈濟醫院，特地在捐贈前安排了全家人的「尋根」之旅，帶著父母親返回心靈故鄉—靜思精舍。
    從2009年參與建檔到2018年底配對通知，這一等就是9年，捐髓救人這件事，遲遲沒有消息，一度對當初建檔是否成功都起了懷疑心。
    陳峻穎表示，「我記得那天是下午，跟媽媽在看慈濟的劇場，剛好那一陣子在演跟骨髓捐贈有關的大愛劇場—《超完美任務》，我就跟媽媽講，『你可以幫我看一下我到底有沒有建檔，怎麼都沒有消息』，然後她就苦口婆心跟我說，『沒有那麼簡單』。」
    「結果過了幾天，有一天上班時，突然有師姑打給我，我就問她什麼事情，因為通常慈濟不會打給我，她就說我要通知你配對成功，我還再三確認，因為我以為我沒有建到檔，我就跟我媽媽講，因為當時在公司還很忙，她劈頭還跟我講公事，我就跟她講配對成功，她就放下帳本說：『真的！假的！』她就很開心很開心在公司裡大叫。」

請繼續往下閱讀...


▼孝順的陳峻穎總是能一眼看出母親的擔心，立刻說笑話逗母親歡喜大笑。

▲▼曾於莫拉克風災參與救災的陳峻穎，有感於生命無常，立下志願助人，日前追隨姊姊陳瑋的腳步完成骨髓捐贈，姊弟檔愛心令人欽佩。陳瑋、陳峻穎姊弟兩人分別在2004年、2009年參加驗血建檔，姊姊陳瑋2013年完成造血幹細胞捐贈，今年年初全家人陪著弟弟陳峻穎到花蓮慈濟醫院捐贈。（圖／慈濟基金會提供）

    「終於輪到我了！」當配對通知確定，陳峻穎歡喜不已，身為新世代，陳峻惟知道骨髓捐贈一直以來受到網路謠言重挫，他願意用實際行動，來協助澄清不實的謠傳。

    陳峻穎：「尤其捐贈造血幹細胞的過程，需要經過審核配對，還有嚴謹的身體檢查，不是想要捐贈就可以救人；自己驗血建檔9年後，去年底才被通知配對成功，當下非常開心，在全家人陪同下，從台北到花蓮慈濟醫院捐贈，那天（在收集室裡）坐了7小時，針孔插入雙手，接上儀器，坐在椅子上輸血(收集造血幹細胞)，那時候心理深感榮幸，社會上每個生命都很珍貴。」
    捐贈意願堅定的峻穎一路以祝福的心念完成每一個捐贈程序，只願受贈者能盡快恢復健康。

    陳峻穎表示，人生在世，面對挫折苦難，心存善念，堅持到底，心開福就來，雖與您素昧平生，但很榮幸能在您的一生中助您一臂之力，人必自救而後人救之，您的前途是光明的，您要點亮自己的心燈，才能點亮世界，加油！

▼孝順的陳峻穎知道父母親雖然祝福卻還是不免擔心他，於是他以團長自居，趁機帶著父母返回花蓮尋根之旅，放鬆心情。

▲▼曾於莫拉克風災參與救災的陳峻穎，有感於生命無常，立下志願助人，日前追隨姊姊陳瑋的腳步完成骨髓捐贈，姊弟檔愛心令人欽佩。陳瑋、陳峻穎姊弟兩人分別在2004年、2009年參加驗血建檔，姊姊陳瑋2013年完成造血幹細胞捐贈，今年年初全家人陪著弟弟陳峻穎到花蓮慈濟醫院捐贈。（圖／慈濟基金會提供）

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關鍵字：莫拉克,慈濟,骨髓,救災,捐髓

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