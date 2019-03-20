亞洲富豪最愛澳洲高級宅！　大陸買家奪冠「年砸15億」買房

▲澳洲雪梨在2019年城市財富指數排名位居第8位。（雪梨豪宅示意圖／翻攝自澳洲地產網站Domain）

大陸中心／綜合報導

不動產仲介及顧問公司萊坊（Knight Frank）3月初發佈《2019年財富報告》，內容指出，澳洲是目前全球第4大熱門的移民國家，為全世界富豪的最愛。據悉，澳洲一直是大陸富豪移居海外的主要國家之一，2015年、2016年分別成交的7000萬澳元（台幣約15億元）及6100萬澳元（台幣約13億元）房產，買家全是大陸客戶。

根據《每日經濟新聞》，《2019年財富報告》內容中顯示，在2018年，全球資產超過10億美元的富豪有2229人，比起2013年增加了55%，其中，來自亞洲地區的富豪有787人，5年中就激增了117%。此外，根據報告顯示，亞洲富豪最喜歡買房，而澳洲便是他們熱衷購買的房產地點之一。

萊坊澳洲住宅地產營銷總監在接受採訪時表示，「澳洲雪梨在2019年城市財富指數排名位居第8位，深受全球富豪的歡迎。」而雪梨不僅是個穩定可靠的投資地點，也更是個風景優美、高度重視教育的城市。另外，隨著滑雪運動在亞洲興起，阿爾卑斯山的滑雪屋也成了投資房產的新目標。

▲澳洲是目前全球第4大熱門的移民國家。（圖／澳洲旅遊局提供）

澳洲一直是大陸移居海外的首選地點之一。據了解，移民澳洲需要500萬澳元（台幣約1億元）申請「重大投資移民簽證（SIV）」，不過自2014年開放以來，申請人數增加迅速；2014-2015年獲批了879人，而2017-2018年已上升到2022人。根據數據顯示，「無論申請人還是獲批人，都是大陸人較居多」。

國際房地產雪梨經紀人雅各布斯（KenJacobs）是當地豪宅市場的專家，根據以往的銷售經驗她表示，在2015年、2016年分別經手成交過一套7000萬澳元（台幣約15億元）和6100萬澳元（台幣約13億元）的房產，買家都是陸人。不過，不少歐洲、美國的富豪也對澳洲當地的豪宅感到十分有興趣，因為澳洲的生活方式及教育水準，以及優美的自然環境對全球各地的投資者極具吸引力。