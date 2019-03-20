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高度配合菲國推動「大建特建」　王毅：雙方將進一步深入對接

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▲高度配合推動「大建特建」　王毅：雙方將進一步深入對接（圖／翻攝自中國外交部官網）

▲王毅菲律賓外長在北京釣魚台國賓館舉行會談。（圖／翻攝自中國外交部官網，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸國務委員兼外交部長王毅20日與菲律賓外長奧多羅•洛欽（Teodoro Locsin）在北京釣魚台國賓館舉行會談，王毅表示，習近平主席所提出的「一帶一路」與菲律賓總統杜特爾特(杜特蒂)推出的「大建特建」規劃會互相配合，「雙方會將兩者做進一步深入對接。」

王毅指出，3年來已啟動了一系列的重大合作項目，除了利於菲律賓經濟民生各個領域，甚至不斷促進區域發展，讓整個地區一同受惠。據悉，目前中菲雙方正就下一步的合作規劃進行積極的協商，希望讓進一步的合作加順利。

王毅表示，我們將持續推進重大基礎設施項目「實施、規劃、儲備」，並且繼續關注改善民生問題，以基建和工業園區建設帶動就業和發展，讓更多菲律賓百姓能夠受惠。此外，他也提到，「我們將加大技能培​​訓及技術轉移方面的合作，幫助菲方加強能力建設，提升產業結構及工業化水平」。

▲高度配合推動「大建特建」　王毅：雙方將進一步深入對接（圖／翻攝自中國外交部官網）

▲對於推動「大建特建」，王毅表示，雙方將進一步深入對接。

王毅強調，第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇下個月會在北京舉行，兩國的領導人將再次會晤，下一次的會面將成為雙方進一步對接「一帶一路」和「大建特建」的重要新契機。王毅表示，「雙方將達成重要共識，簽署更多合作文件，為兩國創造雙贏局面、共享發展繁榮，並共同開闢更加廣闊的前景。」

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關鍵字：王毅,北京釣魚台,國賓館,菲律賓,一帶一路,大建特建

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