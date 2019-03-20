攜手打造中巴命運共同體　王毅：繼續相互堅定支持

▲王毅與庫雷希19日進行首次中巴外長戰略對話。（圖／翻攝自中國外交部官網，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸國務委員兼外交部長王毅19日與巴基斯坦外長庫雷希（Qureshi），在北京舉行首次中巴外長戰略對話並共同會見記者。王毅表示，建立中巴外長戰略對話是去年11月所達成的重要共識，「我們一致認為，中巴友誼已通過考驗，兩國應加強戰略溝通，打造更加緊密的中巴命運共同體。」

在這次的中巴外長戰略對話中，王毅對新西蘭恐怖襲擊事件進行強烈譴責。他指出，「恐怖主義」是全民公敵，不能已「雙重標準」來打擊，更不應該和特定的宗教或國家有牽連，「面對共同威脅，不同宗教、文化的國家必須聯合起來，一同打擊任何形式的恐怖主義。」

▲王毅表示，「中方支持巴方在地區國際事務中發揮最大的建設性作用。」

王毅提到，舉行中巴外長戰略對話是去年11月巴基斯坦總理訪華期間，兩國領導人在當時達成的共識。他更表示，我們一致認為，中巴友誼是歷經過國際的考驗，仍然堅定如石，「而兩國現在要做的就是加強戰略溝通，打造更加緊密的中巴命運共同體」，繼續在彼此關切的重大問題上「相互堅定支持」。

王毅提到，無論國際形勢未來如何變化，「中方都會支持巴方維護國家主權及民族尊嚴」，雙方實現國家穩定與發展繁榮，支持巴方在地區國際事務中發揮更大建設性作用。除此之外，他也強調，雙方一致認同「保持高層交往勢頭」，非常歡迎巴方總理出席「第二屆一帶一路國際合作高峰論壇」及「世界園藝博覽會」，讓兩國關係更加密切。