上調5%「1.18億人受益」　陸財政部連15年增加退休養老金

▲人社部今發佈通知，基本養老金上調約5%。（圖／翻攝自中新社）

大陸中心／綜合報導

大陸人社部及財政部20日聯合發佈《關於2019年調整退休人員基本養老金的通知》，內容明確規定從2019年1月1日起，在2018年底前已按規定辦理退休手續，並且按月領取基本養老金的企業及機關單位退休人員，可提高基本養老金約5%左右，估計將有1.18億人受益。

2018年的勞工平均薪資及物價都不斷上漲，人社部相關負責人表示，「今年是中華人民共和國成立70周年，為了實現退休人員適當地分享經濟社會發展成果，國務院決定在2019年繼續改善人民生活，同步調高企業和機關單位的退休人員養老金，達到基本水平。」

《2019年調整養老金的通知》內指出，定額調整是展現社會公平，使得同一地區的各類退休人員標準一致；事實上，定額調整是展現「多繳多得」、「長繳多得」的激勵機制，讓在職人員多繳費、長繳費的人員能夠領到多一些的養老金；而適當傾斜是展現「重點關懷」，主要是為了照顧那些高齡退休老人，以及住在偏鄉地區的退休人員。

綜合陸媒報導，大陸從2005年以來，已連續第15年調整企業退休人員的基本養老金；除此之外，也是繼2016年以來，連續第4年同步提高企業及機關單位的退休人員養老金水平，預計將有1.18億名退休人員受益，同時也是一項改善民生水平的重要措施。