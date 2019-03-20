上海最多單身貴族！大陸結婚率7.2‰「創5年新低」

▲上海結婚率最低。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸國家統計局及民政部聯合統計，2018年的結婚率為7.2‰，創下5年來新低。2018年底，上海、浙江的結婚率為倒數前兩名，而上海的結婚率僅有4.4‰，拿下「單身貴族」人數之冠。

據悉，2013年大陸結婚率為9.9‰，2014年降低為9.6‰，2015年為9‰，2016年降到8.3‰，2017年又再度降到7.7‰，2018年依然無法改善下降趨勢。根據統計，從各省市自治區來看，經濟越發達的地區，結婚率反而越低；列如2018年上海、浙江結婚率只有4.4‰、5.9‰，而廣東、北京、天津等地結婚率也偏低。

根據報導，大陸人平均GDP接近1萬美元，漸漸達到高收入國家的水平，但結婚率卻越來越低，而且還是較發達的地區有這樣的情況。對此，北京市委黨校教授潘建雷表示，這是一個趨勢，結婚年齡不斷上升、結婚意願不斷下降，更重要的是，生活成本也在上升，才會造成這樣的結果，這就是目前的社會思潮。

中南財經政法大學人口與健康研究中心主任指出，「晚婚」是造成結婚率下降的一個非常重要的因素，導致把結婚的時間推遲。另外，他也表示，結婚率下降與人口結構也存在著很大的關聯，隨著高齡化的發展，結婚適齡人口的比重不斷減少，使得一般的結婚率跟著下降。