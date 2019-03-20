華聞快遞／東莞去年發放房貸54.75億元　同比上期增長140.73%

▲北京市東城區旅遊委為「故宮以東」品牌的定位再提高度。（圖／翻攝自中新社）

《北京》北京東城旅遊委攜手寺庫 打造故宮核心旅遊圈

北京市東城區旅遊委19日與寺庫簽署旅游資源推介合作備忘錄。合作期間，寺庫作為東城區旅遊委旅游資源推介特約合作夥伴，可以使用「故宮以東」品牌進行資源整合和產品開發，還可以將更多元化的旅行方式與文化深厚的經典IP故宮、天壇等相結合，通過新穎有趣的體驗，將寶貴的文化遺產與廣大用戶之間。（中新社）

《廣東》東莞去年發放房貸54.75億元 同比上期增長140.73%

東莞公積金首套房最高貸款額度去年提高至120萬元（人民幣，下同），使用住房公積金貸款人數和貸款金額大幅增加；數據顯示，2018年東莞發放個人住房貸款0.81萬筆共54.75億元，同比分別增長86.38%、140.73%。《東莞市住房公積金2018年年度報告》正式發布，截至去年末，東莞公積金繳存總額已達到856.46億元。（新華社）

《江蘇》智慧零售助力城市副中心建設 加快「一核兩翼」新格局

為加速智慧零售在北京市場的佈局，蘇寧易購集團股份有限公司近日與北京市通州區政府簽署戰略合作協議，未來雙方將在零售、物流、金融、投資、精準扶貧、政府採購等多個板塊展開深入合作。此次雙方的簽約可謂是緊隨城市副中心建設的腳步和行動脈絡，這也是2019年兩會精神落地的重要舉措。（新華社）

《北京》華程國旅集團在京成功召開品牌升級發布會

華程國旅集團19日在北京成功舉辦「旅行進化論」品牌升級發布會。來自大陸內外多家旅遊局、航空公司、使領館、簽證中心、媒體、旅行社合作夥伴高層及代表，共同見證了華程國旅集團的全新升級進化之旅。（中新社）

▲大陸首座商業化運營光熱電站。（圖／翻攝自中新社）

《青海》大陸「聚寶盆」初步實現千瓦級新能源產業架構

青海省海西州政府指出，從2010年至2018年，青海省海西州新能源發電項目達到316個，容量10043.2兆瓦，初步實現千萬千瓦級新能源產業集群架構，形成了格爾木東出口、烏蘭茶卡等16個新能源主要發電園區。（中新社）

《廣東》深交所與工商銀行簽署戰略合作協議

深圳證券交易所19日與中國工商銀行股份有限公司，進一步深化雙方合作展開座談交流，重點聚焦促進商業銀行與資本市場深度融合、推動金融業健康發展、增強金融服務實體經濟能力等方面。雙方還簽署了戰略合作框架協議。大陸深交所黨委書記、理事長吳利軍，工商銀行黨委委員、副行長譚炯等參加座談交流並出席簽約儀式。（中新社）

《北京》探索創業新風向 36氪2019WISE風向大會在北京舉行

36氪「做風中的強者」—2019WISE風向大會19日在北京舉行，活動邀請了多位知名經濟學家、頭部投資人代表以及明星創業者們共同分享、預判2019年最具發展潛力的新賽道。2019WISE風向大會聚焦教育、金融科技、社交電商、專業氣象服務、生物醫療、AI、IOT、零售等賽道，從用戶需求、市場空間、技術演進、落地場景以及前景預判等影響企業發展的內外部核心要素，探討了行業的發展機遇和企業的生存生態。（中新社）

《海南》全球CEO俱樂部代表團將投資海南

由5家世界五百強企業、12國近50名全球CEO俱樂部代表團，將於3月20日至27日赴海南投資考察，意向投資額超過300億人民幣。這是繼2019年兩會上正式啟動《海南自由貿易港法》立法程序一周之後，海南省為了加快落實最高領導人親自謀劃、親自部署、親自推動的海南自由港建設而接待最大的全球性的投資考察團。（中新社）

▲2019WISE風向大會現場。（圖／翻攝自中新社）