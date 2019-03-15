　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

妻生兒血崩陷昏迷....夫卻攜137萬逃跑！15天後出現：錢輸光了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 段英英。（圖／翻攝自鳳凰網）

▲ 段母在醫院內照顧體虛的女兒。（圖／翻攝自鳳凰網，下同。）

大陸中心／綜合報導

陝西一名28歲年輕媽媽段英英，於去年10月生下兒子臭臭後，因為大量出血導致重度昏迷，整天癱軟在床，連兒子都沒抱過。但令人難過的是，她丈夫任男卻於2月底偷走人民幣30萬元（約新台幣137萬元）的醫療費後消失不見，讓段英英父母趕緊向警方報案，卻被以「家庭糾紛」為由暫不受理。這件悲劇引起社會強烈不滿，並到處肉搜他。直到13日，任男在社會輿論壓力下，才出面坦承自己「把錢輸光了無法面對家人」。

綜合陸媒報導，段英英於2018年10月22日，在臨潼產下兒子臭臭後陷入昏迷，至今已治療4個月，仍終日臥病在床，無法自由行動。令人可惡的是，任男去在2月27日晚間與岳父段彥民協商賣西安市閻良區的房子籌錢後，隨即偷走30萬醫療費逕自消失，留下妻子、兒子和岳父岳母獨自待在醫院，一直無法取得聯繫。然而，兩位老人家於8日向臨潼分局火車站派出所報案，卻被拒絕受理。

這件事曝光後，段英英母親李春樣於12日接受採訪時，在人民醫院老年人康復科的病房外一邊抱著臭臭，一邊流淚地表示，「娃太可憐了，一出生，媽媽就進了ICU（加護病房），爸爸照顧了一陣子，後來說去籌錢，到現在也沒影兒了」。

段彥民也無奈地表示，從娃住院到現在，花費了20多萬元了，很多用於治療的藥都是進口的，沒法報銷。倆娃剛參加工作，沒有積蓄，錢都是我們老兩口借遍親戚朋友湊的，只要娃的病能治療好轉，就算砸鍋賣鐵，我們也心甘情願。」

▼ 段父抱著孫子臭臭，與妻子一同在醫院外接受採訪。

▲▼ 段英英。（圖／翻攝自鳳凰網）

任男父親也在12日下午解受採訪時表示，「我是看新聞才知道這個事情的，真的是沒臉見親家。但這個事情既然知道了，我們肯定要去看孩子」。值得一提的是，他透漏，之前兒子在網上賭博欠錢，與家人鬧翻，所以在去年8月與兒子「斷絕關係」，從此不相聯絡。據悉，段英英目前狀況已逐漸好轉，許多熱心民眾致電關心段英英，西安大明宮實業集團也捐贈人民幣1萬元致段家人。

由於任男遲遲不肯現身，引起社會許多人反彈，直到13日他才主動聯繫岳父段彥民，坦承「自己不是拿錢跑了，而是把錢輸了無法面對家人」。據悉，由於還欠債30萬元，於是任男拿錢去賭博，結果把錢全數輸光，才會逃至「南方上班」，手機也不敢開，想賺錢還債，沒想到自己「一步錯全錯」，辜負段父全家人的希望，自己只想「多呆一天多陪她一天」，對不起辜負大家的信任。

沒想到，雖然醫藥費已經遭女婿敗光，但看到道歉訊息後，段彥民心疼地表示，「我們一次次相信他，他卻一次次欺騙我們，還把媳婦和娃丟下，太傷人了」，知道他把房產輸光後「確實生氣」，「但是作為長輩，覺得他畢竟是個孩子，既然他知道錯了，只要能夠改過自新，我們還是願意原諒他」。

段也於事後回訊息給任男，「任*你趕緊回來到醫院，回頭是岸，我們原諒你，錢不是重要問題，只要你回到段英英身邊，照顧她，臭臭有個親爸爸，比什麼都好，回到醫院吧。我希望你能早點回去來，咱們還是一家人。」

ET快訊
鄭俊英「聊天室好友」爆記者會道歉真相：全是演的
「要不是喜來登給60萬才不屑來」 網紅惹怒澎湖人道歉了

關鍵字：段英英,段彥民,陝西省,人民幣30萬元,137萬

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

霸道夫阻妻化妝出門「0尊重」　上完法律課變暖男天天唱情歌

妻生兒血崩陷昏迷....夫卻攜137萬逃跑！15天後出現：錢輸光了

快速取得古文物知識！北京故宮攜手華為打造「5G智慧故宮」

一言不合就「暴推進河中」　狠夫站橋上冷看老婆掙扎

2月份消費者信心指數回升　大陸統計局發言人：民生才是重點

影／傻眼！他買房驚見洗手台「超奈米」：手都塞不進去…建商回應網全笑爛

北京故宮咖啡杯「莫蘭迪色＋帝王龍紋」美炸　網催：快出陶瓷的

中共加強宣傳馬克思主義　教師：思政的春天來了

父訓練愛犬監督女兒做功課 網友笑：做狗不容易！

影／座位靠窗喊借過！大媽行李擋道狂吼「不要臉」：別從我身上跨過去！

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...

鄧超指甲「被4歲女兒惡搞」　 一看成果崩潰：能放過我嗎！

任容萱約會185cm男模　認了：跟我的理想型很接近

鄭俊英現身警廳！　 道歉音量極小：我會誠實接受警方調查

台中嬤出門買菜...迷路好幾個小時　太累惹！瞬間「斷線」倚著員警睡去

李歌手被爆是「CNBLUE李宗泫」　超露骨對話炫耀：昨天和XX做了！

霸道夫阻妻化妝出門「0尊重」　上完法律課變暖男天天唱情歌

妻生兒血崩陷昏迷....夫卻攜137萬逃跑！15天後出現：錢輸光了

快速取得古文物知識！北京故宮攜手華為打造「5G智慧故宮」

一言不合就「暴推進河中」　狠夫站橋上冷看老婆掙扎

2月份消費者信心指數回升　大陸統計局發言人：民生才是重點

影／傻眼！他買房驚見洗手台「超奈米」：手都塞不進去…建商回應網全笑爛

北京故宮咖啡杯「莫蘭迪色＋帝王龍紋」美炸　網催：快出陶瓷的

中共加強宣傳馬克思主義　教師：思政的春天來了

父訓練愛犬監督女兒做功課 網友笑：做狗不容易！

影／座位靠窗喊借過！大媽行李擋道狂吼「不要臉」：別從我身上跨過去！

EXCEL推春系「清柔色指彩」　粉紫粉藍超仙氣，9款色調想全包

不用哈士奇！劇組堅持「6隻野狼」真實演出　結果失控襲擊影帝

低頭撿手機撞死人辯「撞到電線桿」　態度不佳法官重判

「為什麼不等我...」妻子開心整理家務　他拔開電線上吊死在衣櫃

機捷A19站變身棒球車站　打卡朝聖新熱點！

文慧如孤獨1年半！接Hebe收歌喜訊秒傻了..哽咽曝背後艱苦

2寶媽「亂軌月經」求醫！輕輕一掰...下體「火山爆血」還長了爛肉

中職／羅力4月歸隊！富邦林晨樺、游霆崴4本土搶3先發

手感回溫爆發秘訣　灰熊諾亞：一個人生活

酷寒戰士 紐約男裸身跳進冰湖救2狗 網友大讚真英雄

大陸熱門新聞

少女挺「巨乳」逛超市被當賊！

誤投飯錢！弟盯「公車錢筒」飆淚..

床的世界、和成研發長照產品登陸

男娶回烏克蘭「超正妹」　女方0..

座位靠窗喊借過！大媽暴吼：不要..

紫眼影+黑唇進站　安檢要她卸妝

凌友詩重申沒綠卡　只去美旅行過

ETtoday提問李克強兩岸發..

被男友拉進「百男群組」羞恥洗禮

他買房驚見「超奈米」洗手台：手..

被相親對象困鄉下　警：已是夫妻

凌友詩還拿「中華民國護照」進出..

男友拉她進誇誇群　3分鐘捧上天..

陸耳機無線革命　前富士康團隊賣..

更多熱門

相關新聞

男駕駛要轟動陝西 嗆撞死所有路人

「我要把浦城路上所有的人，全部撞死！」陝西省渭南市一名男駕駛18日自拍錄影，揚言要開車衝撞人群，希望造成大規模的傷亡。因對公共安全造成隱憂，該市蒲城縣警方已迅速將這名張姓駕駛逮捕。對此網友紛紛表示，「成人了就應該為自己的話負責」、「說這種危害社會的話一定要嚴懲」、「關一輩子」。

未婚女遊日　旅行社詐5萬元人民幣

王健林斥120億　蓋紅色延安萬達城

杜牧墓被挖空淪為「菜園」

25歲女1人飾3角...誆官夫人騙266萬

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

李宗泫「伸手碰觸女偶像」全都錄

媽祖衝進告別式！停4分送老信徒阿嬤

「想念大OO」老公床戰閨蜜10年↑對話曝光

吵架轉頭走　正妹花博公園遭惡狼逼吹樂器

感情不順！七爺曝她前世種惡因

女星35分鐘淫片瘋傳！媽崩潰留遺書

14歲國中生帶女友私奔！被逮才知她28歲

李宗泫全認了！看過鄭俊英淫片「要女人玩」

勝利開趴驚見台3大咖男神　包廂狂歡照流出

老公跟20歲妹跑！人妻298字告白被網讚翻

BIGBANG入伍前最擔心勝利！「我們無法保護你」

少女挺「巨乳」逛超市被當賊！

貧乳錯了嗎？她搭機穿這樣被請下飛機

年輕醫墜樓亡　告別式僅1同仁參加

勝利、李宗泫將面臨「軍法審判」

更多

最夯影音

更多

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面