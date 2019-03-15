妻生兒血崩陷昏迷....夫卻攜137萬逃跑！15天後出現：錢輸光了

▲ 段母在醫院內照顧體虛的女兒。（圖／翻攝自鳳凰網，下同。）

大陸中心／綜合報導

陝西一名28歲年輕媽媽段英英，於去年10月生下兒子臭臭後，因為大量出血導致重度昏迷，整天癱軟在床，連兒子都沒抱過。但令人難過的是，她丈夫任男卻於2月底偷走人民幣30萬元（約新台幣137萬元）的醫療費後消失不見，讓段英英父母趕緊向警方報案，卻被以「家庭糾紛」為由暫不受理。這件悲劇引起社會強烈不滿，並到處肉搜他。直到13日，任男在社會輿論壓力下，才出面坦承自己「把錢輸光了無法面對家人」。

綜合陸媒報導，段英英於2018年10月22日，在臨潼產下兒子臭臭後陷入昏迷，至今已治療4個月，仍終日臥病在床，無法自由行動。令人可惡的是，任男去在2月27日晚間與岳父段彥民協商賣西安市閻良區的房子籌錢後，隨即偷走30萬醫療費逕自消失，留下妻子、兒子和岳父岳母獨自待在醫院，一直無法取得聯繫。然而，兩位老人家於8日向臨潼分局火車站派出所報案，卻被拒絕受理。

這件事曝光後，段英英母親李春樣於12日接受採訪時，在人民醫院老年人康復科的病房外一邊抱著臭臭，一邊流淚地表示，「娃太可憐了，一出生，媽媽就進了ICU（加護病房），爸爸照顧了一陣子，後來說去籌錢，到現在也沒影兒了」。

段彥民也無奈地表示，從娃住院到現在，花費了20多萬元了，很多用於治療的藥都是進口的，沒法報銷。倆娃剛參加工作，沒有積蓄，錢都是我們老兩口借遍親戚朋友湊的，只要娃的病能治療好轉，就算砸鍋賣鐵，我們也心甘情願。」

▼ 段父抱著孫子臭臭，與妻子一同在醫院外接受採訪。

任男父親也在12日下午解受採訪時表示，「我是看新聞才知道這個事情的，真的是沒臉見親家。但這個事情既然知道了，我們肯定要去看孩子」。值得一提的是，他透漏，之前兒子在網上賭博欠錢，與家人鬧翻，所以在去年8月與兒子「斷絕關係」，從此不相聯絡。據悉，段英英目前狀況已逐漸好轉，許多熱心民眾致電關心段英英，西安大明宮實業集團也捐贈人民幣1萬元致段家人。

由於任男遲遲不肯現身，引起社會許多人反彈，直到13日他才主動聯繫岳父段彥民，坦承「自己不是拿錢跑了，而是把錢輸了無法面對家人」。據悉，由於還欠債30萬元，於是任男拿錢去賭博，結果把錢全數輸光，才會逃至「南方上班」，手機也不敢開，想賺錢還債，沒想到自己「一步錯全錯」，辜負段父全家人的希望，自己只想「多呆一天多陪她一天」，對不起辜負大家的信任。

沒想到，雖然醫藥費已經遭女婿敗光，但看到道歉訊息後，段彥民心疼地表示，「我們一次次相信他，他卻一次次欺騙我們，還把媳婦和娃丟下，太傷人了」，知道他把房產輸光後「確實生氣」，「但是作為長輩，覺得他畢竟是個孩子，既然他知道錯了，只要能夠改過自新，我們還是願意原諒他」。

段也於事後回訊息給任男，「任*你趕緊回來到醫院，回頭是岸，我們原諒你，錢不是重要問題，只要你回到段英英身邊，照顧她，臭臭有個親爸爸，比什麼都好，回到醫院吧。我希望你能早點回去來，咱們還是一家人。」