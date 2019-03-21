多話男遇酒測被疑嗑藥！他二度遇警「學乖安靜」...下場笑翻網：難怪治安差

▲警察酒測臨檢。（圖／本報資料照）

網搜小組／綜合報導

同一晚上連續遇到兩次酒駕臨檢，不管怎麼做都被警察誤會，根本是水逆吧！一位男網友在臉書分享自己的兩件蠢事，他昨日遇到臨檢時被詢問「有沒有喝酒」，但無論「老實回答」或是「安靜搖頭」都被警察懷疑違規，讓他大呼人生真的好難！網友看到後也都不爭氣地笑了，紛紛表示「期待第三件蠢事」、「是長得一副壞人樣嗎」。

有位無辜網友今日在臉書「爆廢公社」中分享自己被警察「關照」的故事，他表示昨天在台中騎車時，遇到警察正在進行酒駕臨檢，輪到他的時候問了一句「有沒有喝酒？」多話的他卻開始長篇大論，表示自己身為守法好國民，當然不會酒駕，「這種損人不利己的事，我是不會做的。現在這個酒駕實在太可惡了！」說完卻也立刻被警察攔了下來。

請繼續往下閱讀...

▲騎士與臨檢。示意圖，與本文當事人無關。（圖／本報資料照）

警察接著要他吹一下以防萬一，讓無辜的他心靈受傷，問說「我這樣看起來像有喝？」對方這才回答說「那麼多話，我都懷疑你有吃藥了。」讓他超傻眼。不過糗事還不只一樁，他表示，之後和朋友吃完飯後，氣溫驟降，看看周圍才發現只有自己一個人穿短袖短褲騎車，然後好死不死又遇到巡邏車攔人，「有了剛才的經驗後，我不多話，直接搖頭，警察問我『不會冷嗎』我也搖頭不說話。」

沒想到騎士這次卻因為太安靜，而被員警懷疑「都不講話是怕讓我們聞到酒味嗎？」無奈的他只好再做一次酒精檢測，同時也大呼「人生好難......。」

這則貼文不到半天就吸引了近5千人按讚，大家都笑翻表示，「就是因為你治安才會那麼差！警察都跑去找你要業績了」、「你要測的是智商」、「是長得一副壞人樣嗎」、「怎麼做都有問題」、「不好意思，笑了」、「期待第三件蠢事」、「好糾結的人生」、「幸好沒有發生第三件蠢事！！就是警察叫你吹的時候你忽然蹲下拉開他的拉鏈......」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！