影／周春米憂酒駕吊照影響生活　王浩宇嗆：誰考慮被撞死的人？

政治中心／綜合報導

民進黨立委周春米擔心，酒駕修法要吊扣駕照2年的罰則，可能會影響民眾的生活和工作。結果引起網友群起激憤，灌報她臉書，而桃園市議員王浩宇則在臉書轉貼新聞指周春米，「妳考慮酒駕的人，誰考慮被撞死的人？」

▲立委周春米。（資料照／記者季相儒攝）



周春米20日在臉書發文表示，未來若正式通過修法，酒駕罰鍰將會加重到3至9萬元，吊扣駕照2年，而且汽機車罰則相同，這樣可能會對於一些交通較不便的城市有可能會影響民眾的生活和工作，而酒駕修法也應該朝大家都有共識的方向進行，「畢竟不能靠民粹意氣」。

周春米強調，杜絕酒駕是大家都有共識的修法方向，但要怎樣修法才是「罪責相當」，「畢竟修法不能靠民粹意氣」。

▲周春米請大家斟酌不同酒駕程度和有無造成死傷結果的差別處理。（圖／翻攝自周春米臉書）



周春米說法在網路上掀起批評浪潮，王浩宇就在臉書批評，「妳考慮酒駕的人，誰考慮被撞死的人？」其他網友也灌爆周春米臉書，「撞死人不行，但是可以酒駕，什麼邏輯？」、「不酒駕就沒事，影響什麼工作生活？那些被酒駕撞死的他家人生活怎麼過？」、「講話不經大腦的耶」、「照這邏輯，所有刑罰都可以廢除了，你還是趕快回家洗洗睡吧」。

也有網友酸周春米，「恐龍立委」、「來看神邏輯的立委.....」、「講話不經大腦的耶」、「妳真的被砲剛好而已」、「原來這就是恐龍~~」、「立委真好當」。

▲桃園市議員王浩宇。（圖／翻攝自臉書／王浩宇）