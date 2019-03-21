警察當金主投資種大麻　又被查出涉賣個資幫毒販討債

▲林昱伯去年底剛當上偵查佐就因涉種植大麻案遭移送看守所收押。（圖為資料照／記者趙永博攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市中正二分局警員林昱伯去年剛考上偵查佐，正式調任新職隔天，就因涉「投資」種植大麻販售遭收押，接著又被查出，疑似利用警察職權幫毒販調查民眾地址，收賄13000元，台北地檢署調查後，21日依違反《毒品防制條例》、《貪污治罪條例》等罪，將林和3名同夥一併提起公訴。

林昱伯（25歲）警專畢業後先在中正二分局警備隊，後調任南海所服務，2018年12月7日才考上偵查佐獲得派令，於11日正式調往偵查隊服務，隔天就因涉毒遭傳喚。

原來刑事局在2018年偵辦一起新竹種植大麻案時，根據現場逮捕的林姓男子供詞，追查幕後金主周姓男子和在台北市當警察的林昱伯，但林昱伯到案供稱，只是和種大麻的林男有借貸關係，否認涉毒，被檢察官向法院聲請羈押禁見獲准，中正二分局當時立即將他處分停職。

檢警查出，林昱伯除了與共犯合夥投資種大麻，並自行賣過大麻獲利約2萬元，還曾收了一名毒販13000餘元，私下利用警察職權，查詢戶役政系統，洩漏民眾個資提供給毒販討債，檢察官調查後，在21日將全案包括林昱伯在內4名嫌犯一併提起公訴。

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