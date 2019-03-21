違規被罰600！貧婦哭吼警：我孩子沒錢吃飯，妳為何這麼殘忍？　店家幫繳

▲婦人對員警求情，「我不是故意的，真的不是故意的。」（圖／翻攝爆廢公社）

記者陳俊宏／綜合報導

一名婦人騎車紅燈右轉被開罰600元，但她崩潰哭吼，「我孩子在家裡沒有錢吃飯，我不是故意的」、「為什麼要這樣欺負我」。後來一旁的店家幫忙出600元，「妳不要這樣兇警察」；婦人則激動尖叫吼警察，「我會記得你們的」！許多網友則力挺警方，「只能說生活難過跟違規是兩碼子事，支持警察。」

有網友今天（21日）在「爆廢公社」臉書社團說，「婦人違規在先，和警察苦苦哀求近數10分鍾，警察盡職堅持開單（紅燈右轉600元）。據悉，家境清寒婦人生活難過，於是店家老闆憐憫同情婦人，代繳600元罰單！」

根據原PO貼出的影片，只見黑夜毛毛細雨中，穿著雨衣的婦人哭喊，「我沒有錢吃飯，妳為什麼這麼殘忍」，她聽到女警說「妳違規事實」，繼續大叫「我違規，妳可以跟我警戒啊，我孩子在家裡沒有錢吃飯，我不是故意的！」

▼附近店家拿600元給婦人。（圖／翻攝爆廢公社）

女警說，那之後再補寄罰單。婦人情緒十分激動，「妳知道妳這樣對我很殘忍嗎？一定要這樣對我嗎？妳可以跟我告誡，我急著要回家，我孩子在家裡等我，為什麼要這樣欺負我？」

此時，一旁店家老闆出來安撫婦人，拿出600元給對方，「沒關係，我幫妳出，妳趕快回去，妳自己拿去繳。」婦人則收下600元，「先生謝謝妳」，並對警察嘶吼「我會記得你們的」。

「我的兒子在家裡等我」！婦人幾乎歇斯底里，讓一旁的民眾急忙勸冷靜，她收下罰單簽名後，用力地把板子放在女警手上，讓老闆直呼「妳不要這樣兇警察」。她上車後情緒依舊十分激動，「我不是故意的，真的不是故意的！」

對此，許多網友看完影片力挺警方，「違規在先，何需哭哭啼啼」、「所以清寒家庭就能違規是嘛」、「家境真的窮到600元付不起的話，我想也沒能力騎機車了吧，油錢呢？態度決定一切，警察被兇假的哦？」

▲▼婦人收下600元放進包包。（圖／翻攝爆廢公社）

▼警方依法開單，面對婦人的反應也很無奈。（圖／翻攝爆廢公社）