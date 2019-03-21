宜蘭大白鯊肚裡還有14隻小Baby　衝浪教練嘆：是15條生命啊！

▲漁民抓到身長4公尺的超級大白鯊。（圖／讀者提供，下同）

生活中心／綜合報導

宜蘭漁民20日在東澳海域進行捕撈作業時，意外捕獲一尾長4公尺、重1170公斤的大白鯊，但同日下午剖腹後，發現牠體內還有14隻小寶寶。當地一名衝浪教練難過地在臉書PO文感嘆，宜蘭其實不只一次有目擊鯊魚的紀錄，「跟上次一樣都是來生Baby的，為什麼要這樣捕上岸？是15條生命啊！」

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漁民捕到這尾4公尺長的大白鯊後，立即運往蘇澳區漁會第3魚市場拍賣，最後以每公斤50元的價格賣出，當時在場圍觀的遊客紛紛驚嘆，「這麼大、好嚇人！」。而捕到大白鯊的漁民表示，當時在東澳海域意外捕到這尾龐然大物，上鉤時牠不斷在海面翻滾試圖扯斷繩具脫逃，大家歷經幾翻折騰，才將牠硬拖回港內並動用機具吊上岸。

根據《自由時報》報導，這尾大白鯊20日下午剖腹時，工作人員才發現牠的體內還有14隻成形的小寶寶，但全部都已經死亡，由於以往學界對大白鯊的繁衍方式還不太了解，透過這次的事件可以明確知道牠們是屬於卵胎生；而買下大白鯊的買家則決定將牠送給台灣海洋藝術館製作標本，以供進行後續研究和觀賞。

▲這尾大白鯊將被製作成標本。

不過，大白鯊懷有寶寶的事傳開後，隨即在網路上引起各種批評聲浪。一名在宜蘭擔任衝浪教練的網友在臉書轉貼相關新聞感嘆，「大家知道宜蘭不只一次有鯊魚的紀錄嗎？但鯊魚為什麼來這邊呢？跟上次一樣都是來生Baby的！這條（大白鯊）肚子裡有14隻小鯊魚，為什麼要這樣捕上岸？是15條生命啊！」

其他網友也紛紛在PO文底下留言附和，「南方澳相關臉書社團都馬上下架這則消息，漁民自己也知道會被譴責，還硬要捕」、「真的很可憐」、「到底什麼時候才能學會尊重海洋文化？」、「我之前在竹圍漁港也看過從肚子裡取出小鯊魚的畫面，那時候還在想，這樣做會不會太殘忍了點」。

▼衝浪教練和部分網友覺得不應該捕捉鯊魚。（圖／翻攝自Facebook／當事人）