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「春分」飆33度！周五轉雨回到冬天如洗三溫暖　北部周末濕冷13度

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▲天氣、高溫炎熱▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今各地天氣穩定暖熱。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／台北報導

「春分」暖熱如夏！今天（21日）是24節氣的「春分」，中央氣象局估各地高溫29度到32度；但周五（22日）鋒面通過，各地水氣增多、北部明顯轉涼。氣象專家吳德榮提醒，周六（23日）、周日（24日）清晨北台灣沿海空曠地區最低溫將降至13、14度左右，乍暖還寒如洗「三溫暖」。

氣象局說，今天氣跟20日類似，各地大多仍為晴到多雲的天氣，只有在午後山區雲量變多、偶有局部零星陣雨；氣溫方面，盛行風向轉為西南風，各地相當舒適溫暖甚至有些熱，但早晚仍有涼意，各地低溫約18至21度，日夜溫差較大。今也是春分，代表春天已經過了一半。

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氣象局表示，周五鋒面通過，水氣增多，中部以北、東半部地區及南部山區將轉為有短暫陣雨的天氣型態；東北季風影響下，北部及東北部天氣明顯轉涼，高溫和今相比有近7、8度左右的降幅，其他地區亦有2至4度的降幅。

▼周五中部以北轉濕涼。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

▲▼寒流,冷氣團,下雨,雨天,雨傘,冬天,保暖。（圖／記者林敬旻攝）

氣象局指出，周六、周日清晨受東北季風影響，北部及東北部整天涼冷，其他地方早晚也將轉涼，水氣偏多情況下，中部以北、東半部地區及南部山區仍有局部短暫陣雨。

氣象局預報，周日白天起至下周三（27日）東北季風逐漸減弱，北台灣氣溫略微回升，水氣也減少，但北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區大致為多雲到晴的天氣。

氣象局提醒，下周四（28日）至下周六（30日）可能有另一鋒面通過及東北季風增強影響，北部及東半部地區有短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▼北部周末轉濕涼。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今各地晴朗穩定，西半部高溫仍在30度以上，天氣暖熱如夏，北部高溫約在31度左右、中部31度、南部33度、東部約30度，台東縣南部因「過山沉降」作用，氣溫可能更高。

吳德榮指出，周五至周日晨鋒面過境，周五中部以北明顯降雨，周六南部亦有降雨機率；東北季風增強，周五中部以北氣溫驟降，周六、周日清晨北台灣沿海空曠地區最低溫將降至13、14度左右，乍暖還寒如洗「三溫暖」。

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關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,吳德榮

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