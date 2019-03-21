座落「溫羅汀」台大對面40年　聯經書房上海書店重新開幕75折！



▲座落臺灣大學對面40年，「聯經書房·上海書店」重新開幕！（圖／聯經出版提供，以下同）



記者林育綾／台北報導

在愛書人熟知的「溫羅汀」一帶，座落於台大對面的「聯經書房‧上海書店」在18日重新開幕！歷經整修翻新後更顯明亮、溫馨，書評推薦還加入「電子紙」科技，逛書時不但能看到編輯、其他讀者的推薦理由，自己也能加入評論，增加交流互動樂趣。這間40年老書店為慶祝週年及重新開幕，也推出自家出版品75折、他家79折優惠！



▲地下1樓「思想沙龍」空間，將舉辦作家講座、讀書會等。

台北公館地區充滿人文氣息，其中由溫州街、羅斯福路、汀州路交織而成的「溫羅汀」，更是愛書人熟知的書香街巷，也曾經是華文世界書店密度高的句點，加上老屋、舊物，不但是文學場景，也是歷史現場。

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而聯經出版在1979年於臺灣大學正門對街，也就是現址新生南路三段94號成立「聯經出版公司‧新生南路門市」，成為學子們喜愛的書店之一。不知不覺，書店在此佇立40個年頭，期間經歷5次整修，2012年更名為「聯經書房」，同時加入「上海書店」展售簡體字書籍。



▲重新改造的書房，更明亮舒適。



▲他們相信書店是創造許多「相遇」的地方。

這裡是許多愛書人有回憶的地方，也是「溫羅汀」一處代表的文化風景，然而傳統書店正面臨嚴酷的生存挑戰，「聯經書房‧上海書店」決定在去年12月底進行改裝，歷經近3個月煥然一新再出發，重新加入書街「飄書香」的一份子，他們相信，「無論時代如何改變，書店都是創造相遇最好的空間」包括創造出人與人、人與書，或者人與知識的相遇。



▲特別的是，書店採用「電子紙」讓編輯、讀者做書評推薦。

重新翻修後最特別的是，聯經出版與元太科技攜手合作，將「電子紙」應用在書店中的書評推薦，這也是電子紙首度在亞洲被如此運用。電子紙是基於電子墨水技術製造成的顯示器，看起來非常像紙張，但能以數位方式存取、重複讀寫內容，也是當今主流電子書閱讀器所採用的科技，具有環保、省電、不傷眼等特性。

當讀者逛書店裡的推薦書，在尚未閱讀之前，就能在電子紙上看到聯經出版及聯合文學雜誌編輯、或其他讀者的推薦理由，而來店的讀者也能加入書評的撰寫，增進互動的樂趣，分享閱讀的感動並交流意見。



▲除了為賭先看推薦，來店的讀者也能加入書評撰寫，增進互動樂趣。

聯經出版表示，一間融合「紙本書」及「電子紙」的實體書店，象徵現代知識傳遞不限形式；而一間由「做書的人」所經營的書店，也想讓走進書店的讀者，有更多機會親近編輯、作者的思想，創造更多相遇及對話。



▲「思想空間」未來可舉辦相關活動。

此外地下1樓「思想沙龍」可舉辦50人的小型活動，也提供場地租借，將從4月起持續策辦讀書會、作家講座等，每場活動都將在一樓同步直播，讓書店外的民眾也能感受活動實況。適逢書店迎接40週年加上重新開幕，目前也推出聯經出版品75折、非聯經出版品79折優惠，他們相當期待舊雨新知前往。

▲▼改裝後的書店，白天、夜晚大不同。

聯經書房‧上海書店

地址：台北市新生南路三段94號

交通：鄰近公館捷運站

電話：02-2362-0308

營業時間：11:00~22:00

3月21日（四）因活動包場，書房店休一天