陸客來台騎重機環島　「GPS害的！」3重機誤闖國5雪山隧道

▲▼20日上午，大陸籍人士駕駛的3部重機，被衛星導航導進國5雪隧。警方將人車攔下並開單告發。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

20日10時5分許，由大陸籍人士駕駛的3部大型重機，因不諳路況使用衛星導航以致誤闖國5雪隧，被國九隊巡邏警員，在國道5號高速公路頭城交流道發現，10分後，警方在北向雪山隧道出口外側路肩將重機攔下，國九隊依法掣單舉發，並通知坪林行控中心派遣拖救車，於11時03分拖吊排除。

國九隊調查，20)日10時05分許，該隊頭城分隊巡邏員警，於國道5號頭城交流道北向出口，執行專案勤務時，發現對向入口3部大型重車誤闖往雪隧方向行駛，巡邏車立即回報勤務指揮中心，派遣線上3部巡邏車前往攔查。

巡邏車於雪隧北口待命，另兩部巡邏車尾隨，10時15分攔停於北向雪山隧道出口外側路肩，經查這3部大型重機車騎士，均為大陸籍)人士，因不諳路況使用衛星導航至誤闖騎上高速公路，該隊依法掣單舉發，並通知坪林行控中心派遣拖救車，於11時03分拖吊排除。

國九隊呼籲所有汽、機車用路人，應依標誌、標線、號誌指示行駛，如察覺有異或疑慮，應停靠於安全位置或處所，擺放警示標誌，撥打1968專線或110向警方請求協助，特別提醒機車騎士使用GPS衛星導航時，注意設定模式，以免誤闖高速公路造成危險也避免受罰。