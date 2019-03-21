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伸港鄉公所爆「納骨塔弊案」集體貪瀆　鄉長120萬交保、2廠商收押

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伸港鄉公所涉集體貪瀆案，鄉長120萬元交保。（圖／翻攝自Facebook／曾煥彰）

▲曾煥彰（前排左2）、林其瑞（前排左3）皆否認收賄。（圖／翻攝自Facebook／曾煥彰，下同）

突發中心／綜合報導

彰化縣伸港鄉公所被踢爆捲入集體貪瀆弊案，鄉長曾煥彰、代表會主席林其瑞、王姓及邱姓行賄廠商涉嫌違反貪污治罪，昨日（20日）上午被檢方聲請羈押。彰化地方法院召開羈押庭，直到同日晚間11時許才結束庭訊，曾煥彰、林其瑞分別以120萬元、80萬元交保，兩人皆限制住居，而王姓及邱姓廠商則被收押。

廉政署19日派員兵分22路搜索，並將包含鄉長曾煥彰在內共40人帶回訊問，經調查發現，被檢舉的工程是伸港鄉第一公墓孝恩堂的第三納骨堂，而第三納骨塔是在曾煥彰任內興建完成，原本預計21日開放民眾申辦，但廠商先前為了讓工程順利得標並完成驗收，涉嫌以十萬到數百萬元不等的金額向公所人員行賄。

伸港鄉公所涉集體貪瀆案，鄉長120萬元交保。（圖／翻攝自Facebook／曾煥彰）

▲曾煥彰被法官諭令以120萬元交保。

雖然事發當天《ETtoday新聞雲》記者致電鄉長曾煥彰，但都無人接聽，詢問辦公室秘書、行政課長室皆回答「人不在辦公室」、「不知道」。檢方訊後認為鄉長曾煥彰、代表會主席林其瑞、王姓及邱姓行賄廠商涉嫌違反貪污治罪，且有勾串證人之虞，於是在20日上午聲請羈押，另外5名涉案人則分別以5萬元、10萬元交保，同時限制住居。

彰化地院20日召開羈押庭，直到晚間11時許才結束庭訊，准許羈押王姓及邱姓廠商，曾煥彰和林其瑞則分別以120萬元、80萬元交保並限制住居。雖然曾、林兩人皆否認收賄，但檢方在調查過程中也發現，鄉公所在2017年曾舉辦日本東京、大陸雲南等地的旅遊參訪，曾煥彰涉嫌從旅遊招標中收受回扣，每次約10萬元，光是2014年到2018年間個人財產就暴增4000多萬，至於財產來源不明的部分，目前仍在調查當中。

▼伸港鄉第一公墓孝恩堂的第三納骨堂興建工程遭人檢舉有弊案。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲疑似伸港鄉第三納骨塔工程集體貪瀆，廉政署上午帶回鄉長及主席等40餘人偵訊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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關鍵字：彰化,伸港,貪汙治罪條例

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