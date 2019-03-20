癌男時速166公里狂飆「想回家吃止痛藥」　收8000元紅單上訴更慘

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗吳姓男子去年10月4日上午11時22分開車行經國道一號135.8公里處，因為時速高達166公里而吃上一張超速罰單，他不服提出行政訴訟，辯稱自己罹患癌症，麻醉藥效過後身體不舒服想快點回家吃止痛藥。不過，苗栗地院法官認為，吳男如果真的身體不適，可以暫停路肩尋求協助，加上當時也不是有生命危險的急難情況，最後裁定維持原處分，駁回告訴。

▲吳男在國道上飆到時速166公里，事後接到一張8000元的罰單。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

吳男強調，自己患有癌症，事發當天開車前往醫院接受治療，返家行經國道一號135.8公里處時，因為麻醉退了身體逐漸感到不適，想要快一點回家吃止痛藥，油門一踩才會飆到時速166公里，事後卻收到一張8000元的罰單，還要被吊扣汽車牌照3個月，覺得不服氣才決定提出行政訴訟，希望能從輕量刑，撤銷原處分。

不過，交通部公路總局新竹區監理所（管理苗栗監理站）人員出庭表示，事發路段最高限速為100公里，吳男車速達166公里，顯然嚴重超速，這方面都有採證照片證明，縱使駕駛人的理由令人同情，但這樣的行為已經影響到其他用路人的安全，相關人員根據法規和事實開罰並無不妥。

▲吳男聲稱是想快點回家吃止痛藥。

苗栗地院法官調閱吳男的就醫紀錄，發現他在2018年10月4日和11月8日確實都有前往台中某醫院看診，但事發當天從醫院返家時，已經在門診治療完畢，且經過醫護人員評估是可以出院的狀態，可見超速原因並非為了趕往醫院，也沒有發生任何會危害生命的緊急狀況。

法官指出，如果吳男真的感到身體不適，甚至嚴重到無法開車回家，可以先行停到路肩聯絡家人，或是尋求其他人協助，沒有必要硬撐還超速行駛，最後認定他的主張無理由，裁定維持原處分，駁回告訴。