高中女兒常化妝晚歸　母跟蹤揪出男友兩度床戰氣炸：我怕她吃虧

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桃園市一名高中女學生小茉（化名）從去年初開始，經常以補習班晚下課、要去同學家等理由晚歸，甚至會化妝出門。媽媽覺得很奇怪，於是偷偷跟蹤女兒，沒想到竟然撞見她和朱姓男子約會的場面，進一步追問得知兩人已經發生性關係，氣得提告妨害性自主。

▲小茉與朱男交往後，常找藉口晚回家。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關，下同）

小茉的媽媽指控，平時對女兒管教嚴格，還提出在學期間不能交男友的要求，就是怕孩子年紀小容易吃虧，而原本總是乖乖在晚上9點前返家的女兒，從去年初開始出現晚歸的狀況，有時說是補習班比較晚下課，有時則說是在同學家溫習作業。

不過，媽媽也發現小茉開始會化妝、愛漂亮，心裡覺得很奇怪，於是偷偷跟蹤兩次，果然撞見女兒和一名不認識的成年男子碰面，有一次謊稱要去補習班，實際上則是跑到男友家玩，後來進一步追問才得知，兩人早就已經發生性關係。

▲小茉的母親不准女兒在求學期間交男友。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

雖然朱男喊冤，否認兩人不常見面也沒發生過性關係；但小茉表示，他們在交往期間做過兩次，而且第二次時男友還沒有戴保險套，因為擔心可能會懷孕，那一陣子心情都很不好，才會被媽媽發現異狀。

桃園地院法官認為，假如小茉真的不常去朱男家，又怎麼可能清楚描述出對方家中的擺設，就連性愛過程也記得很清楚，加上她通過測謊，因此依妨害性自主罪判處男方6個月有期徒刑，且不得易科罰金。如果全案定讞，朱男就得吃上半年的牢飯。