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茶水助理免經驗月領7萬！練泡茶→建立人脈　大學生秒應徵：辛苦讀書幹嘛

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▲辦公室，倒水，茶水，服務。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）

▲辦公室茶水助理竟然月薪高達7萬元台幣。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）

國際中心／綜合報導

許多人都會想努力讀書，取得好文憑後能找到好的工作，不過香港這個案例就會讓人反思「高學歷是否等於高薪資」？一間跨國律師事務所開了辦公室「茶水助理」的職缺，月薪高達1萬8000元港幣（約新台幣7萬元），消息曝光後讓許多學生傻眼：「我辛苦讀那麼多書到底幹嘛？」

根據香港《新假期周刊》報導，許多香港人為了要改善生活環境會盡力取得大學學位，去年研究指出，香港大學生起薪中位數僅1萬4000元港幣（約新台幣5萬5000元）；另外人力資源與行政總務相關工作起薪約在1萬2000元至1萬3000元港幣（約新台幣4萬7000元至5萬1000元）。不過就有一間公司開了1萬8000元港幣（約新台幣7萬元）聘請辦公室茶水助理。

公司總部位於法國、在香港中環工作的跨國律師事務所在網路上徵才，辦公室茶水助理職缺的上班時間為早上8時30分至下午5時，周休二日，無工作經驗可，工作內容為收發公司文件、整理會議室、維持茶水間整潔、設置茶點與飲料，求職者精通中英文，溝通要會廣東話，並且將在壓力環境下工作，月薪為1萬8000元港幣（約新台幣7萬元）。

▲香港跨國公司應徵茶水助理。（圖／翻攝自cpjobs）

▲香港跨國公司應徵茶水助理。（圖／翻攝自cpjobs）

職缺內容曝光，引起香港大學生討論：「茶水姐姐就有1萬8000元」、「大學生讀什麼書！出到社會，連人都比茶姐不如」、「專業的茶姐也不簡單」、「奶茶要泡得超好喝不容易」、「老闆經理客人一到會議室開會就要即時遞上茶水」、「想應徵了啦」、「但這種資歷也無法跳槽吧」、「那我辛苦讀書要幹嘛？」

也有網友表示：「讀書是為增進知識充實自己」、「兩者不好混為一談」、「也有可能辦公室助理和接待工作合併啊」、「茶水助理要記得長官和客戶喜愛的茶飲」、「想練習倒茶技術了」、「有種衝動想去應徵」、「香港應該要開設茶水管理系（BSc (Hon) in Pantry Management）培養一流人才」、「各行各業都不簡單啦」。

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關鍵字：茶水,大學生,香港,粵港澳要聞

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