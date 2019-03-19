賴清德憂台變西藏、香港　王金平嗆：那是他自己想的

▲前立法院長王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨18日展開總統大選黨內初選登記，行政院前院長賴清德聲稱民進黨處境比2008年還險峻，決定勇敢承擔並前往登記。對於是否想過會對上賴清德，已宣布參選總統的前立法院長王金平19日接受廣播專訪表示，這很難預測的事情，因為大家一直認為總統蔡英文定了，將代表民進黨，如今賴清德要出來「可能也有一點打亂一池春水」；但他也說，自己沒有嚇一跳，因為無論誰出來，總是有一個會出來。

對於賴清德昨在參選宣言中提到兩岸簽訂和平協議，憂心稱台灣絕不成為第二個香港，也絕不成為第二個西藏。王金平表示，西藏是西藏、香港是香港，我們這裡是一個完全獨立自主的國家，擁有完整國家的各種條件，有國防、軍事及各方面國家的基礎，且中華民國有108年歷史，跟香港、西藏哪有一樣？

王金平進一步說，現在「統」有相當的壓力，「獨」也獨不了，維持現狀又有問題，兩岸僵局越來越僵，台灣要走向哪裡？而要簽和平協議，重要的是要怎麼簽、內容是怎樣，這些都要國內取得共識，這是自己一再主張的，要大家坐下來講，經過接觸、協商、談判，完成後才能簽署。

主持人又問，西藏就是鎮壓、香港是一國兩制，簽了和平協議台灣就會變香港？王金平則回，「簽了哪一定是一國兩制，那是他（賴）自己想的」，並重申要簽要有國內共識；繼續這樣走下去，到底是要走去哪？是要戰爭還是和平？若要和平就兩方好好坐下來講。