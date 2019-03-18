汽車避光墊下方藏「東西」　半截夾鏈袋讓他露餡

▲毒蟲自以為天衣無縫的藏毒動作遭警方識破。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東市1名林姓毒蟲，長期吸毒遭警方查獲仍不知悔改，為躲避警方攔查，竟意想天開將毒品放在汽車避光墊下方，自以為神不知鬼不覺，但卻露出半截夾鏈袋，遭警方查獲移送台東地檢署偵辦。

台東警察分局中興派出所所長鄭其明、警員王典15日零時40分許執行巡邏勤務，巡經臺東市大同路巷口時，見前方1部小客車看到巡邏車後突然快速違規轉彎舉止詭異，員警見狀遂尾隨攔查，男子遭警方攔停詢問時神色卻是異常緊張，一再表示所駕駛的車輛是向朋友暫時借用的，讓員警直覺有蹊翹。

當所長在對車內查看時，林男卻不時有意的以身體阻擋視線，更令人啟疑，但所長反應靈敏且眼尖，發現車子儀表板上的避光墊露出半截夾鏈袋，請林姓駕駛掀開後當場發現夾鏈袋內裝有安非他命1包(毛重0.48公克)，林男一度避重就輕，謊稱不知該處為何有毒品，當要通知車主到場說明時，林男自知難逃法網坦承不諱，全案警方依違反毒品危害防制條例，移請台東地方檢察署偵辦。

警方調查，林嫌多次涉及毒品案件遭警方查獲，但仍不知悔改。為規避臨檢，異想天開將毒品放置在避光墊下想掩人耳目，無奈賊星該敗，露出半截夾鏈袋遭員警識破送辦。

臺東警察分局表示，全力查緝毒品，並配合「安居緝毒」專案工作，積極從藥腳向上溯源外，且與村里、鄰長及社區、機關等全面建立反毒「友善通報網」，以警民合作方式有效遏止犯罪。