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16歲少年睡醒哭了！淡大女溺斃今解剖...「手掌非電擊」排除自殺

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▲▼百齡橋下,淡大女浮屍。（圖／記者黃彥傑攝、翻攝當事人臉書）

▲魏女家境不錯，外型亮麗，沒想到卻遇死劫（左）；袁姓少年目前情緒不穩定（右）。（圖／記者黃彥傑攝、翻攝當事人臉書）

突發中心／台北報導

淡江大學魏姓女大生13日遭人發現溺斃渠溝內，旁邊還躺了一名袁姓少年。檢方14日下午進行解剖，欲要查明魏女死因；她的父母也跟著進去，全程不發一語。至於袁姓少年目前已經醒了，待精神狀況確認穩定後，將會進行偵訊釐清案情。

警方指出，上午6時許有民眾報案，指稱一名袁姓男子倒在路旁草地上，詢問是否要叫救護車卻說不用，只要幫忙通知媽媽即可；人員當時就有在旁邊發現一雙鞋子，拿竹竿往溝渠撈，但當時漲潮並沒有發現異狀，直到上午9時許男子母親打電話報警旁邊有浮屍，全案曝光。

沒想到袁男（16歲）一開始否認與死者認識就算了，之後又改口雙方在酒吧認識、說詞反覆，更誇張的是竟然還假冒哥哥的身分，讓警方誤以為他是死者的同系學弟。由於員警從死者與袁男租屋處查出多樣毒品，且據《蘋果日報》報導，袁男睡睡醒醒，在知道魏女掉進溝渠溺斃痛哭不已，情緒非常激動；而會哭、會笑都是吸毒過量、清醒後的生理反應，因此不排除2人有吸毒嫌疑。

▲▼淡大女父母。（圖／記者黃彥傑攝）

▲魏女父母全程不發一語。（圖／記者黃彥傑攝）

另外，檢方相驗魏女遺體時，在左手掌食指到小拇指的第一指節，發現有一道電擊後留下的燒灼痕跡，原本現場相驗人員懷疑是電擊後昏迷落水，但據魏女IG透露傷口來源，目前排除昏迷落水的可能。

檢方也指出，原先以為魏女是輕生，不過訪查完周邊友人後，已經排除是輕生死亡，而由案發現場留有啤酒等酒瓶，研判是意外，應為喝酒恍神掉入渠溝身亡，但確切的死因還仍待解剖後才能確認。

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關鍵字：淡江女,女大生,吸毒,毒品,IG

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