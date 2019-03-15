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淡大女離奇溺斃溝渠案　同行少年昏睡3天醒來說全忘了

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▲▼百齡橋下,淡大女浮屍。（圖／記者黃彥傑攝、翻攝當事人臉書）

▲檢察官晚間到醫院就訊袁姓少年，但少年對魏姓女大生為何溺斃的諸多疑點表示不記得了。（圖／記者黃彥傑攝、翻攝當事人臉書）

記者劉昌松／台北報導

檢警調查淡江大學魏姓女大生離奇溺斃溝渠案，當時也昏倒在現場的袁姓少年，在醫院昏睡3天後終於清醒，檢察官晚間前往就訊近2小時，至晚間10點左右結束，據了解，少年身裡仍很虛弱，對包括是否用毒等很多問題都表示忘了，訊後少年依醫生建議繼續留院觀察，待日後再行偵訊。

13日上午，魏姓女大生被發現陳屍台北百齡橋旁溝渠內，袁姓少年則躺在旁邊草地上，警方獲報前往時，少年對事發經過交代不清，連是否認識魏女也說詞反覆，檢警調閱相關監視器畫面，以及2人手機通聯訊息，發現2人曾聊過毒品，事發前晚還一起去附近超商買東西。

▲▼淡大女父母。（圖／記者黃彥傑攝）

▲魏女父母15日也一同參與法醫解剖。（圖／記者黃彥傑攝）

檢察官15日先與法醫對魏女進行解剖，除確認魏女鼻腔內泥沙深達蝶竇部分，應為生前吸入外，因魏女除手指疑遭電擊過的舊疤，沒有明顯外傷，懷疑魏女落水前已意識不清，所以未奮力掙扎，但要等毛髮、血液以及胃部殘留物等檢體送驗結果，才能釐清確切死因。

▲台北市百齡橋浮屍。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲百齡橋下13日發生淡江女大生溺斃命案，袁姓少年同時被發現倒在一旁草地昏睡。（圖／記者黃彥傑攝）

至於袁姓少年在13日就被安排就醫抽血驗出藥物反應，並因精神狀況不佳，住進醫院昏睡到15日才清醒，但據了解，檢察官親自前往榮總訊問了近2個小時，從2人為何到事發地點、深夜聊了些什麼、是否施用毒品、以及魏女如何跌落到溝渠內等，事發經過的諸多疑點，少年都表示不記得、忘了，由於少年目前仍很虛弱，檢察官訊後離開，讓少年繼續留院休養。

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關鍵字：淡江女,女大生,吸毒,毒品,就訊,溝渠,百齡橋,溺斃,生前落水

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