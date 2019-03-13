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淡江女大生翹課離奇變浮屍！16歲少年伴一夜　租屋同居竟藏多種毒品

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記者柯沛辰／綜合報導

台北市士林區百齡橋下河濱公園13日發現一具女浮屍趴在溝渠上，經調查確認是25歲魏姓女大生，但詭異的是16歲袁姓少年在旁伴屍整整一夜，而且口供反覆，讓警方起疑。事實上，袁姓少年凌晨6點時被熱心民眾發現路倒，警方曾獲報前往，甚至通知袁男母親到場。不料警方離開後，袁母先是在附近看到一雙鞋子，緊接竟發現魏女遺體，嚇得趕緊報案。警方深入追查後，發現少年與女大生租屋同居，而且住處查獲搖頭丸、大麻等多種毒品，目前正在進一步釐清案情。

警方指出，上午6時多有民眾報案，指稱一名男子倒在路旁草地上，詢問是否要叫救護車卻說不用，只要幫忙通知母親即可。當時員警發現旁邊有一雙鞋子，曾拿竹竿往溝渠撈，但當時漲潮並沒有發現異狀，直到上午9點多袁母打電話報警，全案才徹底曝光。

▲▼百齡橋下,淡大女浮屍。（圖／記者黃彥傑攝）

▲女大生魂斷百齡橋下，伴屍少年卻口供反覆。（圖／記者黃彥傑攝）

當時警方詢問在場的袁姓少年，但少年第一時間不僅謊報哥哥身分，還堅稱不認識死者，企圖誤導警方報案。後來警方查出確切身分，少年才改口雙方是在酒吧認識。不過，魏女阿姨告訴警方，她知道2人在士林大南路附近租屋同居，為此她還搬到隔壁就近照顧監管，當場戳破少年謊言。

警方勘驗後，發現魏姓女大生衣著完好，沒有外傷也無打鬥痕跡，初步研判無外力介入，但現場遺留大量菸蒂、泡麵及酒瓶。事後，警方調閱監視器，發現2人12日晚間曾一同到超商買食物和飲料，不僅神色輕鬆，還有說有笑。

▲▼百齡橋下浮屍,淡大女學生。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲死者與少年前一晚曾到超商消費，2人有說有笑。（圖／記者黃彥傑翻攝）

由於袁姓少年曾用手機告知魏女說有大麻可抽，警方13日晚間進一步前往2人租屋處搜索釐清，結果當場查獲搖頭丸、大麻、捲菸器及吸食器等，目前已將相關證物查扣鑑識，進一步釐清案情。

據了解，魏女是淡江大學資訊傳播系學生，由於大六延畢，上學期休學，這學期才剛復學。不過，她僅在開學第一週到校過，後來都沒有來上課，缺課嚴重，跟一起上課的學弟妹也不熟。但事實上，魏女家境富裕，個性活潑開朗，與同學互動良好，是直到2年前延畢後才與同學漸行漸遠，並與當時同校男友分手。

▲▼淡江女大生。（圖／翻攝臉書）

▲魏姓女大生。（圖／翻攝自臉書）

至於袁姓少年部分，從國中畢業後就輟學，沒有升學也沒就業，常常在外不回家，連母親也難以掌握其行蹤。目前袁姓少年仍意識不清，無法製作筆錄又拒絕驗血，警方不排除是吸食毒品所致，後續將報請檢方強制抽血，並進一步釐清2人確切關係、是否有吸毒。

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▲▼百齡橋下,淡大女浮屍。（圖／記者黃彥傑攝）

▲警方將袁姓少年帶回派出所偵辦。（圖／記者黃彥傑攝）

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關鍵字：淡江,女大生,伴屍,吸毒

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