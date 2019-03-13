海軍上士澎湖空難生還　卻涉毒品案被迫提早退伍

▲我國海軍。（示意圖／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

海軍左營反潛航空大隊5日遭檢調到營區內搜索，正因一名蔡姓上士涉毒品案，而海軍也已核予「撤職」處分，不得支領退伍金。此外，該位上士還是2014年澎湖空難時的生還者，如今卻因涉毒品案而被迫提前退伍。



回顧2014年7月23日，復興航空222號班機在澎湖墜毀，造成機上人員49人死亡，9人輕重傷的空難事件。當時，海軍士官蔡佩儒與女友幸運生還．但他一直對自己不能多救幾個人耿耿於懷，原本是反潛士的他，因空難導致聽力受損，從2015年6月轉為擔任地勤職務。



近來，刑事警察局南部打擊犯罪中心刑警在5日上午，持搜索票到反潛航空大隊，就是針對蔡姓上士辦公室及住家等處所搜索，後來在其住家查獲4包為K他命咖啡包（8.6克）。



對此，海軍艦隊指揮指出，蔡姓上士對於營外持有毒品坦承不諱，全案刻由司法檢查機關依法偵辦中；海軍為確保單位內部純淨，秉「刑懲併行」原則，召開懲罰評議會，依陸海空軍懲罰法第15條第14款「其他違失行為違反已送立法院備查或國防部頒訂之法令」及國軍軍風紀維護實施規定第22條第10款「製造、運輸、販賣、轉讓、施有、持有禁藥、毒品」，將核予「撤職」之處分，不得支領退伍金。