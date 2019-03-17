桃園男抽完大麻拿奇異筆亂塗鴉　警眼尖認出他

▲李姓毒蟲吸毒吸到恍神遭警查獲。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

28歲李姓男子17日凌晨吸完大麻後，在桃園市龍潭區中興路巷弄內舊衣資源回收箱塗鴨，龍潭分局員警巡邏經過，一度以為男子可能是身體不適而靠在路旁鐵箱，趨前查看否需要協助，靠近才認出該李姓男子是轄區毒品人口，經盤查後當場查獲李嫌持有二級毒品大麻及三級毒品卡西酮類，訊後全案依違反毒品危害防制罪嫌移送法辦。

▲並自李男身上搜出大麻等毒品。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭分局中興派出所所長陳瑞慶與警員簡文義在凌晨0時30分許執行安居專案勤務，行經社區巷弄時，剛開始發現時以為是民眾路倒需要協助，經趨前查看時，眼尖的警員簡文義一眼就認出該李嫌是轄區毒品人口，李嫌精神不振低頭喃喃自語，經員警上前呼喊其名字時，才驚醒抬頭張看，發現眼前的竟是遇到警察，當場臉色大變，經員警技巧性盤檢詰問，李嫌才坦承自己還有吸食毒品大麻，隨即從背包裡拿出了二級毒品大麻4包（含袋毛重3.8公克）、三級毒品卡西酮類（小熊軟糖2顆含袋毛重6.3公克）等毒品。

李嫌表示剛在附近產業道路旁剛吸食完大麻，原想步行回家，因累了就路旁休息，無聊就拿著奇異筆，在路旁的舊衣資源回收箱上塗鴉，沒想到會遇到警察。