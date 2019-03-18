「食在有禮，科學熊讚」　中華醫大前進澎湖偏鄉

▲中華醫事科大郭益銘教授偕同志工團前往離島澎湖執行「科學小廚俠」科普計畫，為幼兒園老師進行科學培訓，帶學童進行雞蛋糕製作，探索發泡膨脹的科學原理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學科普計畫前進澎湖，由環保專家郭益銘教授執行的科技部專案「科學小廚俠」，前往離島澎湖帶領學童，運用科技知識進行飲食製作，此外更結合儒學禮儀教育，指導學童把弟子規裡的「或飲食、或坐走，長者先、幼者後」的長幼有序禮儀落實在生活中，3天活動吸引近5百位親子參與，場面熱鬧又溫馨。

科技部專案「科學小廚俠」計畫主持人郭益銘教授，帶領台南市國學書院傳統文化基金會、科技部科學火車頭團隊、中華醫大孫逸民教授志工隊及國立科學工藝博物館團隊等志工一行10多人，15日至17日在離島澎湖進行為期3天的科學與人文禮儀教育體驗活動，用行動關懷偏鄉學童的科學知能學習。

郭益銘教授表示，此次活動的主題「食在有禮，科學熊讚」，重點在於讓學童了解科學知識，並應用科學知能於食物的製作，同時也學習到用餐禮儀和敬親尊老的儒學文化。

3天的「食在有禮，科學熊讚」活動，郭益銘教授帶領的志工團隊除了前往澎湖小島上的虎井國小先進行教師研習和兒童科學活動設計規劃，也召集澎湖地區的幼兒園老師體驗科學實作和餐飲相關禮儀運用，最後更帶領這些幼兒園的老師和近5百位幼兒、家長在馬公市的孔廟進行「食在有禮、科學熊讚」學習與體驗，馬公市市長葉竹林也到場和參加的親子互動，並感謝華醫郭益銘教授及志工團遠到澎湖帶偏鄉孩子學習科學知識。

「食在有禮，科學熊讚」結合科學與人文禮儀教育，活動安排學童進行雞蛋糕製作，探索發泡膨脹的科學原理，從中了解不同發泡劑的反應速率；此外，科學工藝博物館也配合舉辦度量衡的實驗，將現場拉回古代市集，讓參加的親子體驗以古秤測米的重量，秤完直接把米帶回家。特別的是，學童在完成雞蛋糕製作後，把香噴噴的雞蛋糕送給父母親或現場的長輩，感念親恩的同時，也把敬親尊老的儒學文化落實在日常生活中，場面熱鬧溫馨。