來自高牆內溫暖　高雄女監受刑人送熱呼呼麵包給偏鄉學童

地方中心／高雄報導

高雄女子監獄為培養受刑人一技之長，增進回歸社會之就業能力，開辦烘焙、縫紉、小吃、指甲彩繪、照顧服務員班等各類多元技能訓練班，另外，為了讓受刑人也能盡份心力回饋社會，結合天主教監獄服務社，將受刑人技能訓練所製作的麵包及衣物、筆盒等愛心物資，帶領役男，一起「揪」愛送到高屏地區偏鄉學童的手中。

▲高雄女監受刑人製作熱騰騰麵包，由替代役男協助送到偏鄉給學童 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

3月7日一早，高雄女子監獄烘焙工場就趕忙製作麵包，用天然樸實的材料，製作出最健康美味的麵包。下午3時女子監獄的同仁及役男們在天主教監獄服務社于美珍老師的帶領下，帶著75條土司、218個果醬麵包來到屏東水門、瑪家、陽光、汾陽、黎明等課輔中心，趁著孩童下課肚子餓時，將新鮮的麵包送到孩子們的手中，此外也將受刑人縫紉訓練課程時製作的童裝、筆袋、便當袋等共226份用品一併送給這些孩童，讓這些生活在物資較為缺乏地區的學齡孩子們，在放學時間能拿到新鮮健康的美味麵包，除了兼顧學童的營養，也能讓他們感受到來自社會上溫暖的關懷。

▲高雄女監受刑人製作熱騰騰麵包，由替代役男協助送到偏鄉給學童 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

女子監獄典獄長林錦清表示，本次活動約有200多名的孩童收到這份來自高牆內受刑人滿滿的愛，除了可以彰顯監獄技能訓練成果，也讓這份溫暖心意藉著替代役男的手傳遞給偏鄉的學童們，讓這些正在服役的大男孩們了解到，施比受更有福的道理，能真正將公益從自身做起，化口號為行動，散播溫暖與關懷的種子。役男陳泰諭表示，當他看到孩子們大口大口吃著麵包的滿足表情時，覺得自己真是很幸福，當下決定改掉挑食的壞毛病。也發願要多參加公益活動，關懷弱勢族群。