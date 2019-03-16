澎湖旅遊處長3個月3度赴廈門　行銷花火節開拓大陸客源

▲澎湖縣政府旅遊處處長陳美齡（中間）赴廈門行銷花火節。（圖／澎湖縣政府提供）

記者蔡紹堅／廈門報導

澎湖縣政府旅遊處處長陳美齡15日率團在廈門舉辦行銷記者會，宣傳「2019年澎湖國際海上花火節」，以及澎湖的旅遊特色，期望能拓展大陸市場，也吸引到更多旅客。據了解，澎湖縣長賴峰偉上月16日才率團訪問廈門，與廈門市的官員就觀光議題進行會談，爭取麗星郵輪、中遠之星的復航及彎靠，還有花火節的行銷。

▼澎湖縣長賴峰偉2月赴廈門與廈門官員會談。（圖／廈門台辦）

陳美齡表示，她今年已來廈門3次，都是為了推廣澎湖、廈門之間的旅遊合作，其中還包含澎湖、廈門郵輪復航，以及觀光包機的議題。陳美齡也介紹，澎湖一整年都有主題式的旅遊活動，夏季是愛情派對嘉年華、秋季是海鮮美食活動、冬季有蒙面土題旅遊，四季都有不同的風貌可以體驗。

廈門市旅發委副主任陳桂林表示，此次海上花火節還將首次作為廈金澎旅遊節的主題活動項目之一共同進行推廣，「我們相信，這也是廈門澎湖旅遊界攜手共創佳績的開始。」

2019澎湖國際海上花火節於4月18日至6月27日舉行，共有22場次的花火活動，今年除了花火以外，開幕當晚還加入了百架無人機展演，將與煙花秀搭配串場，並以3D立體的方式展現澎湖特色。

▼澎湖縣長賴峰偉上任後與國台辦主任劉結一會面。（圖／澎湖縣政府提供）