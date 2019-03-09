當選捐半薪！　陳筱諭：幫助選區內偏鄉弱勢國小幼童

▲無黨籍立委補選候選人陳筱諭，舉辦青年軍會師起跑式及善化掃街活動，她宣布如果順利當選，將會捐出一半薪資，補助二選區偏鄉地區弱勢家庭的國小學童早餐或供急難救助使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市無黨籍立委補選候選人陳筱諭，3月9日舉辦青年軍會師起跑式及善化掃街活動，她在起跑式致詞時宣布，這次如果順利當選，將會捐出一半薪資，補助二選區偏鄉地區弱勢家庭的國小學童早餐或供急難救助使用，這是她對故鄉的承諾，釋出溫暖的第一步。

陳筱諭各助選組織中的青年軍，9日在南科總理餐廳舉辦五路會師起跑活動，陳筱諭說，南科是第二選區年輕人工作的聚集處，此舉辦青年軍五路會師儀式，也是希望號召年輕人勇敢站出來關心政治，表達希望改革的聲音。

陳筱諭說，她在政見中主張，青年創業免稅，就是希望比照政府輔導高科技業給予免稅優惠措施一般，讓青年創業也可享有這樣的優惠，減輕其創業成本，提高成功率，鼓勵更多年輕人追求夢想，為台灣的產業升級增加更多助力。

陳筱諭接著說，她在選區內較偏鄉地區擔任教師的朋友告訴她，偏鄉地區有很多國小學童都是由阿公阿嬤照顧，就是所謂隔代教養的小孩，家庭經濟狀況都很差，很多學童經常早餐都没吃就餓著肚子去上學，很多學童家裡連書桌椅都没有，偏鄉窮困學童的遭遇，很多都會區的民眾都不知道。

陳筱諭決定，如果能當選立委，每個月近20萬元的薪資，將捐出一半，幫助選區內這些偏鄉學童，讓他們的求學之路走得順暢些，而且每個月都會把這些捐款流向公布在她的臉書粉絲團。希望未來的政治都可以公開透明清廉，改變過去一想到政治人物，就連想到貪污的刻板印象。

陳筱諭青年軍隨後並轉由善化火車站，徒步掃街向拜票，爭取善化選民支持，不少民眾看到陳筱諭率領的青年軍團活力四射，紛紛向他們舉出五號手勢，表達全力支持五號陳筱諭的決心。